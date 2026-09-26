ΑΕΚ: Αφαίρεση δύο βαθμών από την ΟΧΕ – Η απάντηση της Ερασιτεχνικής

Με αφαίρεση δύο βαθμών τιμωρήθηκε η ΑΕΚ από την Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδος, λόγω καθυστέρησης στην καταβολή δόσης από πρόστιμο που είχε επιβληθεί στο σωματείο.

Η απόφαση έχει ως αποτέλεσμα οι «κιτρινόμαυροι» να χάσουν τους δύο βαθμούς που κατέκτησε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος χάντμπολ κόντρα στη Δράμα, παρότι επικράτησε αγωνιστικά στην αναμέτρηση.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της ΟΧΕ, η ποινή επιβλήθηκε βάσει του κανονισμού αγώνων και συγκεκριμένα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 26ης Μαρτίου 2025. Όπως προβλέπεται, σε περίπτωση μη καταβολής συμφωνημένων δόσεων για οφειλόμενο πρόστιμο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μπορεί να αφαιρεί από τη βαθμολογία των σωματείων από δύο έως δέκα βαθμούς.

Η ίδια διάταξη προβλέπει, πάντως, τη δυνατότητα επαναφοράς των βαθμών σε περίπτωση τήρησης των όρων της συμφωνίας μεταξύ ΟΧΕ και σωματείου.

Η ανακοίνωσε της ΟΧΕ

«-Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος στη χθεσινή του συνεδρίαση σε εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης (26/3/2025) και συγκεκριμένα στο άρθρο 6- παράγραφος 6 του κανονισμού αγώνων, αποφάσισε την αφαίρεση δύο (2) βαθμών από το σωματείο της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα της Handball Premier.

Συγκεκριμένα: «…Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, μπορεί να προβαίνει σε συμφωνία με τα σωματεία για την καταβολή εκ μέρους τους του οφειλόμενου προστίμου (που έχει επιβληθεί από το Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο και έχει καταστεί τελεσίδικο) σε δόσεις.

Ειδικά για τα σωματεία που δεν θα καταβάλλουν τις δόσεις, θα αφαιρούνται από τη βαθμολογία τους με απόφαση του Δ.Σ. δύο (2) έως δέκα (10) βαθμοί από το πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχουν. Το Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα επαναφοράς των βαθμών σε περίπτωση τήρησης των όρων καταβολής με βάση τη συμφωνία μεταξύ ΟΧΕ και σωματείων».

Η θέση της ΑΕΚ για την απόφαση

Από την πλευρά της, η ΑΕΚ υποστηρίζει ότι το πρόστιμο αφορά παλαιότερα επεισόδια, έχει ρυθμιστεί και καταβάλλεται κανονικά. Όπως αναφέρουν από την «Ένωση», υπήρχε ένα ποσό εκτός της ρύθμισης, από το οποίο η νέα διοίκηση κατέβαλε άμεσα το 50%, ενώ για το υπόλοιπο συμφωνήθηκε η εξόφλησή του έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Η ΑΕΚ υποστηρίζει πως η διαδικασία που ακολουθήθηκε από την ΟΧΕ δεν έχει νομική βάση και ότι το σωματείο δεν κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις, όπως προβλέπεται.

Η ανακοίνωση της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ:

«Η ΑΕΚ ενημερώνει τους φιλάθλους της, ότι σε σχέση με το ζήτημα της ανακοίνωσης της ΟΧΕ, έχει αποσταλεί ήδη στην Ομοσπονδία, η ακόλουθη επιστολή:

Σε απάντηση της από 25.9.2026 επιστολής σας, διά της οποίας μας γνωστοποιήσατε ότι το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας σας κατά τη συνεδρίασή του της 24.9.2026 αποφάσισε να επιβάλει ποινή αφαίρεσης δύο (2) βαθμών στην ομάδα ανδρών του σωματείου μας στο πρωτάθλημα Handball Premier της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027, επισημαίνουμε τα εξής:

1. Η επιστολή σας αποτελεί ένα έγγραφο, στερούμενο εκτελεστότητας και ουδεμία συνέπεια δύναται να επιφέρει.

2. Οιαδήποτε εκτελεστή απόφαση του Δ.Σ. πρέπει να φέρει τον τίτλο αυτής και να περιέχει τα στοιχεία που απαιτεί ο Νόμος και ο Κανονισμός και να έχει ληφθεί κατόπιν νομίμου πρόσκλησης και διαδικασίας και να εδράζεται σε διατάξεις που έχουν γνωστοποιηθεί σε πειθαρχικώς ελεγχόμενο μέρος.

3. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση που ελήφθη από το Δ.Σ. της ΟΧΕ στις 24.9.2026 (κατά δήλωση των υπογραφόντων την επιστολή), πάσχει τόσο ως προς τη νομική, όσο και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

4. Για τη σωρεία των νομικών πλημμελειών (παραβίαση Νόμου και θεμελιώδους αρχής του δικαίου, καθώς και διατάξεων του Πειθαρχικού Κανονισμού της ΟΧΕ) στις οποίες υποπέσατε και του ουσία αβάσιμου όσων αναφέρονται στην από 25.9.2026 επιστολή σας, επιφυλασσόμεθα για την άσκηση των δικαιωμάτων μας, ανεξαρτήτως της εξοφλήσεως του μέρους της δόσεως που οφείλεται.

5. Σε σχέση με την αποπληρωμή του οφειλόμενου μέρους της ανωτέρω δόσεως, αυτή θα καταβληθεί εντός του συμφωνηθέντος χρόνου, ήτοι εντός του μηνός Σεπτεμβρίου 2026 (ο οποίος ακόμη δεν έχει εκπνεύσει).

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείσθε να απόσχετε από κάθε ενέργεια γνωστοποίησης και εν γένει δημοσιοποίησης της επιστολής σας και της παρανόμως ληφθείσας απόφασης της φερόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΟΧΕ της 24.9.2026, να επιδείξετε την οφειλόμενη καλή πίστη και να ανακαλέσετε την ως άνω υπό ημερομηνία 25.9.2026 επιστολή σας».