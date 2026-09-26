Παρελθόν από τον πάγκο της Γεωργίας ο Σανιόλ

Τη λύση της συνεργασίας της με τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Βίλι Σανιόλ έκανε γνωστή η εθνική Γεωργίας, κλείνοντας έτσι έναν πετυχημένο κύκλο 5,5 ετών στο τιμόνι που συνδυάστηκε με την μεγαλύτερη επιτυχία στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, την πρόκριση στα τελικά του Euro 2024.

Ο 49χρονος τεχνικός πλήρωσε βαριά το μάρμαρο της ήττας από τη Β. Ιρλανδία στην πρεμιέρα του Nations League, με την ομοσπονδία να λύνει το συμβόλαιο του Γάλλου προπονητή αμέσως μετά το παιχνίδι.

Συνολικά ο Σανιόλ κάθισε για 58 παιχνίδια στον πάγκο της Γεωργίας, έχοντας ρεκόρ 25 νίκες, 10 ισοπαλίες και 23 ήττες.

Τα ηνία αναλαμβάνει πλέον ο μέχρι πρότινος προπονητής της Κ21, Ραμάζ Σβανάτζε, ο οποίος συμφώνησε έως το 2028.