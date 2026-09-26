· Γεωργία

Παρελθόν από τον πάγκο της Γεωργίας ο Σανιόλ

Τέλος εποχής στην εθνική Γεωργίας, με τον Βίλι Σανιόλ να αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο, κλείνοντας έτσι έναν κύκλο 5,5 ετών στην ομάδα.

Παρελθόν από τον πάγκο της Γεωργίας ο Σανιόλ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τη λύση της συνεργασίας της με τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Βίλι Σανιόλ έκανε γνωστή η εθνική Γεωργίας, κλείνοντας έτσι έναν πετυχημένο κύκλο 5,5 ετών στο τιμόνι που συνδυάστηκε με την μεγαλύτερη επιτυχία στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, την πρόκριση στα τελικά του Euro 2024.

Ο 49χρονος τεχνικός πλήρωσε βαριά το μάρμαρο της ήττας από τη Β. Ιρλανδία στην πρεμιέρα του Nations League, με την ομοσπονδία να λύνει το συμβόλαιο του Γάλλου προπονητή αμέσως μετά το παιχνίδι.

Συνολικά ο Σανιόλ κάθισε για 58 παιχνίδια στον πάγκο της Γεωργίας, έχοντας ρεκόρ 25 νίκες, 10 ισοπαλίες και 23 ήττες.

Τα ηνία αναλαμβάνει πλέον ο μέχρι πρότινος προπονητής της Κ21, Ραμάζ Σβανάτζε, ο οποίος συμφώνησε έως το 2028.

READ MORE

COMMENTS
LATEST NEWS
14:13 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός: Η εξάδα ξένων για τον ημιτελικό του Super Cup - Ποιους άφησε εκτός ο Μπαρτζώκας

14:10 ΜΠΑΣΚΕΤ

Τιμά τη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου ο ΠΑΟΚ: Ενός λεπτού στιγμή στην πρεμιέρα του στο Eurocup

13:50 EUROLEAGUE

EuroLeague: Sold-out η «Zalgirio Arena» για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

13:41 ΣΠΟΡ

Χρυσό μετάλλιο ο Ντούσκος στα Shanghai Sprints

13:32 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στην εντατική ο Ντάνι Οσβάλντο: Ο άλλοτε διεθνής με την Ιταλία υποβλήθηκε σε επείγουσα επέμβαση

13:20 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παρελθόν από τον πάγκο της Γεωργίας ο Σανιόλ

12:52 ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Η εξάδα ξένων του «τριφυλλιού» για τον ημιτελικό του Super Cup

12:45 ΣΠΟΡ

ΑΕΚ: Αφαίρεση δύο βαθμών από την ΟΧΕ – Η απάντηση της Ερασιτεχνικής

12:20 ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: «Χαμόγελα» για Ταϊρί! - Επιστρέφει νωρίτερα και δίνει το «παρών» στο Super Cup

12:05 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φενέρμπαχτσε: Απαγόρευση μεταγραφών από τη FIFA για τρεις περιόδους

11:44 ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Η εξάδα ξένων του «Δικεφάλου του Βορρά» για τον ημιτελικό του Super Cup

11:28 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Κινήσεις στο Λονδίνο για έξτρα εισιτήρια με τη Σαχτάρ – Το πλάνο για την παραμονή στην Αγγλία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας