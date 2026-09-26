Στην εντατική ο Ντάνι Οσβάλντο: Ο άλλοτε διεθνής με την Ιταλία υποβλήθηκε σε επείγουσα επέμβαση

Ο πρώην επιθετικός των Γιουβέντους, Ρόμα και εθνικής Ιταλίας, Ντάνι Οσβάλντο, νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στην Αργεντινή, έπειτα από σοβαρή επιπλοκή στους πνεύμονες.

Στην εντατική ο Ντάνι Οσβάλντο: Ο άλλοτε διεθνής με την Ιταλία υποβλήθηκε σε επείγουσα επέμβαση
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Δύσκολες ώρες περνά ο Οσβάλντο, ο οποίος νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας νοσοκομείου στην Αργεντινή, μετά την επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του.

Ο 40χρονος πρώην επιθετικός, που έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων στη Γιουβέντους, τη Ρόμα και την εθνική Ιταλίας, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο του Λαβαγιόλ, στην επαρχία του Μπουένος Άιρες, έπειτα από αρκετές ημέρες έντονης αδιαθεσίας και πόνων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας στην Αργεντινή, η αδερφή του ήταν εκείνη που τον εντόπισε σε κακή κατάσταση στο σπίτι του στο Μπάνφιλντ και φρόντισε για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Οι γιατροί διαπίστωσαν δεξιά πλευριτική συλλογή, με συσσώρευση υγρού και μολυσμένου υλικού στην περιοχή γύρω από τον πνεύμονα, με αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητη η άμεση χειρουργική επέμβαση.

Μετά την επέμβαση, ο Οσβάλντο μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες κάνουν λόγο για σοβαρή κατάσταση και επιφυλακτική πρόγνωση.

Παράλληλα, έχει αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια της επέμβασης αφαιρέθηκε τμήμα πνευμονικού ιστού, πληροφορία που έχει μεταδοθεί από αργεντίνικα ΜΜΕ και δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής μέσω επίσημου ιατρικού ανακοινωθέντος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ιατρική ενημέρωση από το νοσοκομείο για την πορεία της υγείας του πρώην ποδοσφαιριστή, ενώ η οικογένειά του κρατά χαμηλούς τόνους σχετικά με την κατάσταση.

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