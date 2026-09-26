Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Η εξάδα ξένων του «τριφυλλιού» για τον ημιτελικό του Super Cup

Για μια θέση στον τελικό του Stoiximan Super Cup κοντράρονται Παναθηναϊκός AKTOR και ΠΑΟΚ το βράδυ του Σαββάτου (26/9, 21:00) στο Περιστέρι.

Από τους οκτώ ξένους που έχουν δηλωθεί, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε τη δυνατότητα να επιλέξει έξι για την αναμέτρηση και αποφάσισε να αφήσει εκτός τον Τζέριαν Γκραντ.

Στους απόντες βρίσκεται κι ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος δεν υπολογίζεται λόγω του τραυματισμού του. Ο Αμερικανός είχε δηλωθεί στην οκτάδα προκειμένου να εκτίσει την ποινή που του είχε επιβληθεί από τους περσινούς τελικούς.