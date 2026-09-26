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ΑΕΚ: Κινήσεις στο Λονδίνο για έξτρα εισιτήρια με τη Σαχτάρ – Το πλάνο για την παραμονή στην Αγγλία

Η ΑΕΚ βρίσκεται σε επαφές για την εξασφάλιση περισσότερων εισιτηρίων για τον αγώνα με τη Σαχτάρ στο Στάμφορντ Μπριτζ, ενώ παράλληλα εξετάζεται το Σιγκρέιβ της Λέστερ ως βάση κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας παραμονής στην Αγγλία – Επιστροφή στις προπονήσεις με 13 διεθνείς απόντες.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Κινήσεις στο Λονδίνο για έξτρα εισιτήρια με τη Σαχτάρ – Το πλάνο για την παραμονή στην Αγγλία
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Την προσπάθεια να εξασφαλίσει ακόμα περισσότερα εισιτήρια για την αναμέτρηση με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ συνεχίζει η ΑΕΚ, με ανθρώπους της να βρίσκονται στο Λονδίνο και να έχουν επαφές για το συγκεκριμένο θέμα.

Στόχος είναι να βρεθούν επιπλέον θέσεις για τους φίλους της «Ένωσης» ενόψει του αγώνα της 14ης Οκτωβρίου με αντίπαλο τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Stamford Bridge, καθώς η ζήτηση για το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ιδιαίτερα μεγάλη.

Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν ήδη στη διάθεσή τους 6.000 εισιτήρια στην τιμή των 50 ευρώ, τα οποία εξαντλήθηκαν μέσα σε περίπου οκτώ ώρες. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 20:00 ώρα Αγγλίας (22:00 ώρα Ελλάδας), με τη Σαχτάρ να χρησιμοποιεί την έδρα της Τσέλσι για τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις.

Στο Σιγκρέιβ η ΑΕΚ ανάμεσα στα δύο ματς του Champions League

Παράλληλα, στην ΑΕΚ έχουν ήδη καταλήξει στο πλάνο που αφορά στην παραμονή της ομάδας στην Αγγλία ανάμεσα στα δύο παιχνίδια του Champions League κόσντρα σε Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι. Το υπερσύγχρονο αθλητικό κέντρο της Λέστερ στο Σιγκρέιβ, το οποίο απέχει περίπου 170 χιλιόμετρα τόσο από το Λονδίνο όσο και από το Μάντσεστερ κι ως εκ τούτου θεωρείται ιδανική επιλογή για τη διαμονή και την προετοιμασία της αποστολής.

Επιστροφή με πολλές απουσίες

Την ίδια ώρα, η ΑΕΚ επιστρέφει από σήμερα (26/09) σε ρυθμούς προπονήσεων, μετά το πενθήμερο ρεπό που είχε δώσει ο Μάρκο Νίκολιτς στους ποδοσφαιριστές του. Στα Σπάτα θα βρεθούν όσοι δεν έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες, καθώς η διακοπή του πρωταθλήματος βρίσκει την «Ένωση» με σημαντικές απουσίες.

Συνολικά 13 ποδοσφαιριστές βρίσκονται με τις εθνικές τους ομάδες, ενώ εκτός παραμένουν λόγω τραυματισμών οι Θωμάς Στρακόσα, Λάζαρος Ρότα και Μπάρναμπας Βάργκα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πορεία της αποθεραπείας του Λάζαρου Ρότα, με τον Έλληνα μπακ να αναμένεται να επιστρέψει σχετικά σύντομα σε κανονικούς ρυθμούς. Παράλληλα, η διακοπή δίνει την ευκαιρία στους Μπάμπη Λυκογιάννη και Ζοάο Μάριο να καλύψουν έδαφος στη φυσική κατάσταση. Οι δύο ποδοσφαιριστές αποκτήθηκαν αργότερα και δεν είχαν πραγματοποιήσει κανονική καλοκαιρινή προετοιμασία με ομάδα.

Η ΑΕΚ έχει προγραμματίσει και δύο φιλικές αναμετρήσεις μέσα στη διακοπή, με την Athens Kallithea στις 29 Σεπτεμβρίου και τον Παναιτωλικό στις 4 Οκτωβρίου. Το δεύτερο παιχνίδι θα διεξαχθεί στο γήπεδο του Ελληνικού στις 11:00. Η επόμενη επίσημη υποχρέωση της AEK είναι στις 10 Οκτωβρίου, όταν θα υποδεχθεί τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

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