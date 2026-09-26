Τιμά τη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου ο ΠΑΟΚ: Ενός λεπτού στιγμή στην πρεμιέρα του στο Eurocup

Ο ΠΑΟΚ θα τιμήσει τη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου και στην πρώτη ευρωπαϊκή του αναμέτρηση για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Μετά το ενός λεπτού σιγή που έχει προγραμματιστεί για τους ημιτελικούς του Super Cup προς τιμήν του σπουδαίου Έλληνα τεχνικού, ο «Δικέφαλος» θέλησε να υπάρξει ανάλογη συμβολική κίνηση και στην ευρωπαϊκή του πρεμιέρα.

Για τον λόγο αυτό, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ κατέθεσε επίσημο αίτημα στο Eurocup, ζητώντας να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή πριν από το παιχνίδι με τη Μανρέσα. Το αίτημα έγινε αποδεκτό από τη διοργάνωση, επομένως κι η αναμέτρηση της ερχόμενης Τετάρτης (30/09) θα ξεκινήσει με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου.

Ο Μαρκόπουλος αποτελεί ξεχωριστή μορφή στην ιστορία του ΠΑΟΚ, έχοντας συνδέσει το όνομά του με σημαντικές στιγμές του συλλόγου και του ελληνικού μπάσκετ. Έτσι, πριν από το πρώτο ευρωπαϊκό τζάμπολ της σεζόν, ο ΠΑΟΚ θα αποτίσει φόρο τιμής στον άνθρωπο που άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του «Δικεφάλου του Βορρά».