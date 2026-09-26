Super Cup: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Ο πρώτος τίτλος της σεζόν στο ελληνικό μπάσκετ θα κριθεί στο Περιστέρι.

Το κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» θα φιλοξενήσει τους αγώνες του Super Cup, στο οποίο λαμβάνουν μέρος Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.

Η αυλαία ανοίγει στις 16:45, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την ΑΕΚ, ενώ στις 21:00 ακολουθεί ο δεύτερος ημιτελικός, όπου ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αναμετρηθεί με τον ΠΑΟΚ. Αμφότερες οι αναμετρήσεις θα μεταδοθούν ζωντανά από τον ΣΚΑΪ.

Οι εξάδες ξένων που επέλεξαν οι ομάδες για τα ημιτελικά

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ : Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Εντιάι, Χολ, Φουρνιέ, Μοντέρο

: Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Εντιάι, Χολ, Φουρνιέ, Μοντέρο ΑΕΚ : Ερτέλ, Λεκαβίτσιους, Μπάρτλεϊ, Νόλεϊ, Πίνκνεϊ, Τζόζεφ

: Ερτέλ, Λεκαβίτσιους, Μπάρτλεϊ, Νόλεϊ, Πίνκνεϊ, Τζόζεφ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ : Μπάντιο, Μπόνγκα, Φρανσίσκο, Ερνανγκόμεθ, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε

: Μπάντιο, Μπόνγκα, Φρανσίσκο, Ερνανγκόμεθ, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε ΠΑΟΚ: Ταϊρί, Όσμαν, Αλεξάντερ, Χάτζινς, Φόστερ, Μουρ

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