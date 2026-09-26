· ΑΕΚ · Ολυμπιακός · Παναθηναϊκός · ΠΑΟΚ

Super Cup: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Οι ώρες και το κανάλι των ημιτελικών του Stoiximan Super Cup, Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ κι Ολυμπιακός - ΑΕΚ.

Super Cup: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός – ΑΕΚ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρώτος τίτλος της σεζόν στο ελληνικό μπάσκετ θα κριθεί στο Περιστέρι.

Το κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» θα φιλοξενήσει τους αγώνες του Super Cup, στο οποίο λαμβάνουν μέρος Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.

Η αυλαία ανοίγει στις 16:45, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την ΑΕΚ, ενώ στις 21:00 ακολουθεί ο δεύτερος ημιτελικός, όπου ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αναμετρηθεί με τον ΠΑΟΚ. Αμφότερες οι αναμετρήσεις θα μεταδοθούν ζωντανά από τον ΣΚΑΪ.

Οι εξάδες ξένων που επέλεξαν οι ομάδες για τα ημιτελικά

  • ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Εντιάι, Χολ, Φουρνιέ, Μοντέρο
  • ΑΕΚ: Ερτέλ, Λεκαβίτσιους, Μπάρτλεϊ, Νόλεϊ, Πίνκνεϊ, Τζόζεφ
  • ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Μπάντιο, Μπόνγκα, Φρανσίσκο, Ερνανγκόμεθ, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε
  • ΠΑΟΚ: Ταϊρί, Όσμαν, Αλεξάντερ, Χάτζινς, Φόστερ, Μουρ

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

  • 16:45 Ολυμπιακός – ΑΕΚ ΣΚΑΪ
  • 21:00 Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ ΣΚΑΪ
COMMENTS
LATEST NEWS
16:04 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Με Τσαρούχα η διαιτητική τριάδα

16:02 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κλοπ: «Τρέφω μεγάλο σεβασμό για την Ελλάδα, ίσως είναι η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου»

16:00 AUTO MOTO

Formula 1: Ο Ράσελ νικητής στο θρίλερ του Μπακού! - Τερμάτισε μόλις 0,1’’ μπροστά από τον Φερστάπεν

15:59 ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVEBLOG: Το pregame του Ολυμπιακός - ΑΕΚ για τον ημιτελικό του Super Cup

15:42 SUPER LEAGUE 2

Ανακοίνωσε Πλειώνη από τον Ολυμπιακό Β' η Μαρκό

15:35 ΜΠΑΣΚΕΤ

Οι δωδεκάδες Ολυμπιακού και ΑΕΚ για τον ημιτελικό του Stoiximan Super Cup

15:21 ΣΠΟΡ

Χάλκινος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα παρατριάθλου ο Στέλιος Μαλακόπουλος

15:10 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιρλανδία: Σκέψεις για μποϊκοτάζ στο ματς με το Ισραήλ λόγω Γάζας

14:44 ΜΠΑΣΚΕΤ

Super Cup: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός – ΑΕΚ

14:40 EUROLEAGUE

EuroLeague: MVP της πρώτης αγωνιστικής ο Κάρλικ Τζόουνς

14:24 NBA

Άτκινσον: «Θρύλος στην Ευρώπη ο Χεζόνια, πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε»

14:13 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός: Η εξάδα ξένων για τον ημιτελικό του Super Cup - Ποιους άφησε εκτός ο Μπαρτζώκας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας