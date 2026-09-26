Ιρλανδία: Σκέψεις για μποϊκοτάζ στο ματς με το Ισραήλ λόγω Γάζας

Η αναμέτρηση της Ιρλανδίας με το Ισραήλ για το Nations League βρίσκεται υπό αμφισβήτηση.

Ο λόγος είναι ότι οι ποδοσφαιριστές της ιρλανδικής εθνικής εξετάζουν το ενδεχόμενο να μην αγωνιστούν, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα.

Όπως αναφέρει η «Telegraph», ο Γκάβιν Μπαζούνου έχει εκφράσει την πρόθεσή του να μην πάρει μέρος στην αναμέτρηση, με τον 24χρονο τερματοφύλακα να επικαλείται τις εξελίξεις στη Γάζα. Η συγκεκριμένη στάση έχει προκαλέσει συζητήσεις μεταξύ των διεθνών, οι οποίοι εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε συλλογική αποχή από το παιχνίδι.

Οι παίκτες της Ιρλανδίας πραγματοποιούν συνεχείς συζητήσεις στο ξενοδοχείο όπου έχει καταλύσει η αποστολή στην Ουγγαρία, προκειμένου να αποφασίσουν από κοινού τα επόμενα βήματά τους. Οι εξελίξεις μάλιστα έχουν επηρεάσει και το πρόγραμμα της ομάδας, καθώς σημειώθηκαν καθυστερήσεις τόσο στην προπόνηση όσο και στη συνέντευξη Τύπου που ήταν προγραμματισμένη.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Ιρλανδίας, Χέιμιρ Χάλγκριμσον, είχε αναφερθεί πριν από λίγες ημέρες στις συζητήσεις που είχε με τους ποδοσφαιριστές του σχετικά με τις αναμετρήσεις με το Ισραήλ. Όπως είχε σημειώσει, κανείς στην ομάδα δεν αισθανόταν άνετα με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.

Την ίδια στιγμή, περισσότεροι από 160 άνθρωποι από τον χώρο του ιρλανδικού αθλητισμού έχουν υπογράψει ανοιχτή επιστολή, μέσω της οποίας ζητούν από την εθνική ομάδα να μην αγωνιστεί απέναντι στο Ισραήλ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση για το αν οι συζητήσεις των διεθνών θα οδηγήσουν σε συλλογική αποχή. Οι επόμενες ώρες αναμένεται να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση, ενώ η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή (27/9) στο Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας.