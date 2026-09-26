Χάλκινος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα παρατριάθλου ο Στέλιος Μαλακόπουλος

Ο Στέλιος Μαλακόπουλος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και έδωσε μεγάλη μάχη μέχρι το τέλος για μια θέση στο βάθρο.

Ο 30χρονος Έλληνας ολοκλήρωσε τα 750 μέτρα της κολύμβησης σε 11:40, ενώ χρειάστηκε 37:46 για τα 20 χιλιόμετρα της ποδηλασίας. Στο τρέξιμο ήταν ακόμη πιο γρήγορος, ολοκληρώνοντας τα 5 χιλιόμετρα σε 17:17, επίδοση που αποτέλεσε και τον καλύτερο χρόνο του στις τρεις επιμέρους δοκιμασίες.

Με τις δύο μεταβάσεις να ολοκληρώνονται σε 1:51 και 1:36, ο συνολικός χρόνος του διαμορφώθηκε στο 1:10:13, χαρίζοντάς του την τρίτη θέση.

Αναλυτικά οι αθλητές που κατέκτησαν τα μετάλλια και οι χρόνοι τους (τελικός χρόνος| 750μ κολύμβηση | μετάβαση | 20χλμ ποδήλατο | μετάβαση | 5χλμ τρέξιμο):

1) Χένρι Ουράντ 01:07:17 | 00:12:30 | 00:01:47 | 00:33:14 | 00:01:13 | 00:18:33

2) Ντάνιελ Μολίνα 01:09:11 | 00:10:51 | 00:02:04 | 00:36:37 | 00:01:07 | 00:18:32

3) Στέλιος Μαλακόπουλος 01:10:13 | 00:11:40 | 00:01:51 | 00:37:46 | 00:01:42 | 00:17:14