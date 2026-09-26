Ανακοίνωσε Πλειώνη από τον Ολυμπιακό Β' η Μαρκό

Στη Μαρκό θα συνεχίσει την καριέρα του Πάρης Πλειώνης, όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Αττικής.

Ο 19χρονος αμυντικός θα ενισχύσει τις προσπάθειες της ομάδας του Σούλη Παπαδόπουλου στην Super League 2, προσφέροντας λύσεις στα μετόπισθεν.

Ο νεαρός έκανε τα πρώτα του βήματα στην ακαδημία της ΑΕΚ, ενώ στη συνέχεια πέρασε από όλα τα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού, όπου μέχρι πρότινος αγωνίζονταν στην Β' ομάδα των «ερυθρόλευκων».

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ Μαρκό ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Πάρη Πλειώνη (γενν. 19/10/2006), ενισχύοντας σημαντικά τον ανασταλτικό της άξονα.

Ο 19χρονος αμυντικός (ύψους 1,95μ.), που αγωνίζεται με την ίδια ευχέρεια τόσο ως αμυντικός μέσος όσο και ως κεντρικός αμυντικός, ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες του Ολυμπιακού, αποτελώντας στέλεχος του συλλόγου μέχρι πρότινος. Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα τα πραγματοποίησε στα τμήματα υποδομής της ΑΕΚ (από την Κ9 έως την Κ14), ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στον Ηρακλή Νίκαιας (Κ14) πριν κάνει το μεγάλο βήμα για τον Ολυμπιακό.

Η προσθήκη του Πάρη Πλειώνη εντάσσεται στο πλάνο της διοίκησης και του προπονητικού μας τιμ για τη στελέχωση του ρόστερ με ταλαντούχους, φιλόδοξους ποδοσφαιριστές που θα αποτελέσουν το μέλλον του συλλόγου.

Πάρη, σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια της ΠΑΕ Μαρκό και σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας!».