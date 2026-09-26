Κλοπ: «Τρέφω μεγάλο σεβασμό για την Ελλάδα, ίσως είναι η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου»

Ο Γιούργκεν Κλοπ στάθηκε ιδιαίτερα στον Κώστα Τσιμίκα, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στη Λίβερπουλ, εκφράζοντας την επιθυμία του να δουλέψει ξανά μαζί του.

«Ξεχωρίζω φυσικά τον Κώστα Τσιμίκα. Θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ ξανά με τον Κώστα. Κάναμε μερικά φανταστικά πράγματα μαζί. Είδατε και τη σέντρα του στο γκολ της νίκης με τη Σερβία. Είναι πολύ καλός παίκτης και διασκεδαστικός τύπος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κλοπ μίλησε με σεβασμό και για την Εθνική Ελλάδας, επισημαίνοντας την αγωνιστική της εξέλιξη και το ταλέντο που διαθέτει στο επιθετικό κομμάτι.

«Τρέφω μεγάλο σεβασμό για την Εθνική Ελλάδας. Κανείς Γερμανός δημοσιογράφος δεν με ρώτησε για τον αντίπαλο, αλλά εγώ σέβομαι την ανάπτυξη της Ελλάδας», σημείωσε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους Χρήστο Τζόλη και Βαγγέλη Παυλίδη, τονίζοντας πως η Ελλάδα διαθέτει σημαντικό ταλέντο στην επίθεση.

«Έχει τον Τζόλη, τον Παυλίδη, πολύ ταλέντο. Στην επίθεση το βλέπεις ότι ξεχωρίζει. Ίσως είναι η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου», είπε ο Γερμανός προπονητής.

Όσον αφορά το δυνατό σημείο της Εθνικής, ο Κλοπ ήταν ξεκάθαρος: «Η επίθεσή της είναι το δυνατό της σημείο. Είναι γρήγορη και καλά συντονισμένη. Είναι το μεγάλο της πλεονέκτημα».

Ο Κλοπ κλήθηκε να συγκρίνει την επικείμενη αναμέτρηση με το φιλικό παιχνίδι Ελλάδας και Γερμανίας πριν από το Euro 2024, με τον ίδιο να ξεκαθαρίζει πως πρόκειται για δύο διαφορετικές αναμετρήσεις.

«Δεν υπάρχει καμία σχέση. Εκείνο ήταν ματς προετοιμασίας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αυτός είναι ένας αγώνας του Nations League», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κλοπ μίλησε επίσης:

Για τον Αντεγέμι:

«Είχε μερικές χαμένες ευκαιρίες εναντίον της Ολλανδίας. Ο Καρίμ είναι ένας νεαρός παίκτης που χρειάζεται ακόμα να εξελιχθεί. Είχε και κάποιες πολύ καλές στιγμές με την Ολλανδία. Γνωρίζω λίγους ανθρώπους που, όταν τρέχουν προς την μπάλα, έχουν ακόμα την ελευθερία να επιλέξουν δεξιά ή αριστερά. Σε κάθε περίπτωση, η Γερμανία πρέπει ακόμα να μάθει πώς να αξιοποιεί την κορυφαία ποιότητα κάθε παίκτη».

Για τους οπαδούς:

«Είναι κάτι περισσότερο από απλή νοσταλγία για το γήπεδο. Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο έχει δραματικό αντίκτυπο στην απόδοση. Όταν οι σωστοί οπαδοί ξεσηκώνονταιείναι όρθιοι, είναι εξαιρετικό, έχει τεράστια επιρροή».

Για τις συναντήσεις με την ομοσπονδία:

«Έχουν γίνει ατελείωτες συναντήσεις, αλλά οι αγώνες είναι αυτοί που μετράνε. Τι πήραμε από το προηγούμενο παιχνίδι; Τι θα πάρουμε σε αυτό το παιχνίδι;».

Για την αγάπη στο πρόσωπό του:

«Ήταν πάντα υπερβολική. Δεν μπορώ να το αποτρέψω, δεν το σκέφτομαι».

Για τον Βιρτς:

«Ο Βιρτς βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο, αλλά ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι τέτοιος που τα πράγματα δεν είναι ποτέ αρκετά γρήγορα για τους ανθρώπους...».