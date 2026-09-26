Formula 1: Ο Ράσελ νικητής στο θρίλερ του Μπακού! - Τερμάτισε μόλις 0,1’’ μπροστά από τον Φερστάπεν

Ο Τζορτζ Ράσελ πήρε τη νίκη στο επεισοδιακό GP του Αζερμπαϊτζάν, με τον Μαξ Φερστάπεν να τερματίζει μόλις 0,196'' πίσω από τη Mercedes του Βρετανού.

Formula 1: Ο Ράσελ νικητής στο θρίλερ του Μπακού! - Τερμάτισε μόλις 0,1’’ μπροστά από τον Φερστάπεν
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Ο Ράσελ είδε πρώτος την καρό σημαία στο Αζερμπαϊτζάν, έπειτα από έναν συγκλονιστικό αγώνα!

Ο Βρετανός είχε τον έλεγχο του αγώνα στο μεγαλύτερο μέρος του, όμως η εμφάνιση του Αυτοκινήτου Ασφαλείας έφερε ξανά τον Φερστάπεν σε απόσταση βολής.

Ο οδηγός της Red Bull πίεσε μέχρι και τον τελευταίο γύρο, επιχειρώντας να αρπάξει τη νίκη, χωρίς όμως να καταφέρει να ολοκληρώσει την ανατροπή.

Ο Ράσελ άντεξε στην πίεση και πέρασε πρώτος τη γραμμή του τερματισμού, με τον Φερστάπεν να ακολουθεί μόλις 0,196'' πίσω του.

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