Formula 1: Ο Ράσελ νικητής στο θρίλερ του Μπακού! - Τερμάτισε μόλις 0,1’’ μπροστά από τον Φερστάπεν

Ο Ράσελ είδε πρώτος την καρό σημαία στο Αζερμπαϊτζάν, έπειτα από έναν συγκλονιστικό αγώνα!

Ο Βρετανός είχε τον έλεγχο του αγώνα στο μεγαλύτερο μέρος του, όμως η εμφάνιση του Αυτοκινήτου Ασφαλείας έφερε ξανά τον Φερστάπεν σε απόσταση βολής.

Ο οδηγός της Red Bull πίεσε μέχρι και τον τελευταίο γύρο, επιχειρώντας να αρπάξει τη νίκη, χωρίς όμως να καταφέρει να ολοκληρώσει την ανατροπή.

Ο Ράσελ άντεξε στην πίεση και πέρασε πρώτος τη γραμμή του τερματισμού, με τον Φερστάπεν να ακολουθεί μόλις 0,196'' πίσω του.