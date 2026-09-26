Οι Σέρβοι αποθεώνουν Νίκολιτς: «Αναμφίβολα, ο κορυφαίος Σέρβος προπονητής αυτή τη στιγμή»

Ιδιαίτερη αναφορά στον Μάρκο Νίκολιτς κάνει η σερβική ιστοσελίδα «Novosti», στο πλαίσιο αφιερώματος στους προπονητές της χώρας και της αναζήτησης των λόγων που έχουν οδηγήσει στα αρνητικά αποτελέσματα της εθνικής Σερβίας.

Ο 47χρονος τεχνικός βρίσκεται στο επίκεντρο του δημοσιεύματος, με την παρουσία του στην Ελλάδα και τη δουλειά που έχει πραγματοποιήσει στην ΑΕΚ να ξεχωρίζουν. Μάλιστα, η «Novosti» τον παρουσιάζει ως τον κορυφαίο Σέρβο προπονητή, αποδίδοντάς του ιδιαίτερα θετικό πρόσημο για την πορεία του εκτός συνόρων.

Αναλυτικά όσα αναφέρονται

«Λόγω των κακών αποτελεσμάτων της εθνικής, καθώς και της πληγείσας φήμης του σερβικού ποδοσφαίρου και του αδύναμου εγχώριου πρωταθλήματος, κυριαρχεί διαρκώς η ίδια άποψη: ότι στερούμαστε ποιότητας και ότι οι παίκτες αποτελούν το βασικό πρόβλημα. Τι συμβαίνει όμως με τους προπονητές και το κύρος τους; Πού βρίσκονται σήμερα ορισμένοι από τους πιο καταξιωμένους προπονητές μας και πόσοι κατέχουν όντως θέσεις σε σοβαρούς συλλόγους;

Αναμφίβολα, ο κορυφαίος προπονητής μας αυτή τη στιγμή είναι ο Μάρκο Νίκολιτς· το περασμένο καλοκαίρι κατέκτησε το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ, οδηγώντας στη συνέχεια την ομάδα του στη League Phase του Champions League εξασφαλίζοντας και την πρώτη της νίκη. Ο έμπειρος Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Ελλάδας —οδηγώντας την μάλιστα σε νίκη με 2-1 επί της Σερβίας για το Nations League μόλις προχθες το βράδυ— ενώ ο Κόστα Ρουνιάιτς, σερβικής καταγωγής αλλά γεννημένος στη Βιέννη, προπονεί αυτή τη στιγμή την ιταλική Ουντινέζε».