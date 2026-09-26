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Οι δωδεκάδες Ολυμπιακού και ΑΕΚ για τον ημιτελικό του Stoiximan Super Cup

Γνωστές έγιναν λίγη ώρα πριν το τζάμπολ οι δωδεκάδες Ολυμπιακού και ΑΕΚ για την μεταξύ τους μάχη στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του Stoiximan Super Cup στο Περιστέρι (26/09, 16:45).

Γιάννης Χονδρός

Οι δωδεκάδες Ολυμπιακού και ΑΕΚ για τον ημιτελικό του Stoiximan Super Cup
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Ολυμπιακός και ΑΕΚ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο ημιτελικό του Stoiximan Super Cup στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», διεκδικώντας μία θέση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (27/09, 20:00).

Οι πρωταθλητές Ελλάδας δεν υπολογίζουν στις υπηρεσίες του Νίκολα Μιλουτίνοφ για τον αγώνα με την «Ένωση», καθώς ο Σέρβος έμεινε εκτός εξάδας των ξένων. Εκτός επίσης έμειναν οι Κόρι Τζόσεφ και Ταϊρίκ Τζόουνς.

Από την άλλη, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα κατεβαίνει με αρκετές απουσίες στη διοργάνωση, αφότου εκτός έμειναν με προβλήματα τραυματισμού οι Ντέρικ Γουίλιαμς, Γκρεγκ Μπράουν και Κισόν Φίζελ. Την ίδια ώρα, ντεμπούτο με τα «κιτρινόμαυρα» αναμένεται να κάνει το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, ο Τομά Ερτέλ.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Μοντέρο, Πλώτας, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Εντιάι, Καραγιαννίδης, Χολ, Φουρνιέ.

Η δωδεκάδα της ΑΕΚ: Πίνκνεϊ, Σκορδίλης, Νόλεϊ, Κατσίβελης, Λαρεντζάκης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Χαρτώνας, Τζόζεφ, Μπάρτλεϊ, Τσαλμπούρης, Ερτέλ.

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