Άτκινσον: «Θρύλος στην Ευρώπη ο Χεζόνια, πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε»

Αντίστροφα για τις επίσημες υποχρεώσεις τους μετράνε οι ομάδες του NBA, με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς να ανακοινώνουν το ρόστερ του επερχόμενου training camp και τον Μάριο Χεζόνια να συμπεριλαμβάνεται κανονικά στις επιλογές του Κένι Άτκινσον.

Ο τεχνικός της ομάδας του Οχάιο μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Κροάτη άσο, ενώ ανέφερε πως θα ταιριάξει απόλυτα στο σύστημα που θέλει να εφαρμόσει τη φετινή σεζόν στην ομάδα.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Άτκινσον:

«Πιστεύω ότι από τη δική του σκοπιά, είχε επιλογές. Θεωρώ ότι έψαχνε μια κατάσταση όπου θα μπορούσε να συνεισφέρει στις νίκες, σε ένα σύστημα που θα αναδείξει τα προσόντα του, γιατί είναι ένας εξαιρετικά προικισμένος παίκτης, ένας παίκτης που ταιριάζει στο στυλ παιχνιδιού μας.

Αυτό είναι σημαντικό. Ξέρετε, ταιριάζει στο σύστημά μας και είχε κι άλλες επιλογές εκεί έξω, συμπεριλαμβανομένου του να παραμείνει σε κορυφαίους συλλόγους στην Ευρώπη.

Μου αρέσει που πήρε αυτό το ρίσκο, ρίσκο με την έννοια ότι αυτός ο τύπος είναι θρύλος στην Ευρώπη. Έχει κάνει πέντε απίστευτα χρόνια με τη Ρεάλ Μαδρίτης, που είναι αναμφίβολα ο καλύτερος σύλλογος στην Ευρώπη. Πρόκειται πραγματικά για μια αξιοσημείωτη ιστορία. Είμαστε απλώς πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε. Θα ταιριάξει εξαιρετικά στο σύστημά μας».