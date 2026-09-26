Χρυσό μετάλλιο ο Ντούσκος στα Shanghai Sprints

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης μπήκε δυνατά στην κούρσα και από τα πρώτα μέτρα κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό του. Στα 150 μέτρα είχε ήδη καλύψει τη διαφορά από τον Κάλουμ Ντίξον, ενώ στα μισά της διαδρομής είχε αποκτήσει προβάδισμα περίπου ενός δευτερολέπτου.

Ο Βρετανός προσπάθησε να αντιδράσει στο τελευταίο κομμάτι της κούρσας, ωστόσο ο Ντούσκος διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος και πέρασε πρώτος τη γραμμή του τερματισμού, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο.

Την τρίτη θέση πήρε ο Ιρλανδός Κόναν Παζάια, ενώ τέταρτος τερμάτισε ο Κινέζος Ντενγκ Ζιγουέι. Αυτό ήταν το δεύτερο μετάλλιο του Στέφανου Ντούσκου στη συγκεκριμένη διοργάνωση, μετά το ασημένιο που είχε κατακτήσει πέρυσι στα 500 μέτρα.

Τα Shanghai Sprints πραγματοποιούνται σε μια ιδιαίτερη διαδρομή στον ποταμό που διασχίζει το κέντρο της Σανγκάης, με στροφές και διαφορετική χάραξη από μια κλασική ευθεία κωπηλατική διαδρομή. Οι αγώνες πραγματοποιούνται μπροστά σε πλήθος θεατών που παρακολουθούν την προσπάθεια των αθλητών από τις όχθες και τις γέφυρες της πόλης.

Η απονομή του χρυσού μεταλλίου στον Έλληνα πρωταθλητή έγινε από τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κωπηλασίας, Ζαν-Κριστόφ Ρολάν.