Ολυμπιακός: Η εξάδα ξένων για τον ημιτελικό του Super Cup - Ποιους άφησε εκτός ο Μπαρτζώκας

Ο Ολυμπιακός μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα του στη EuroLeague στρέφει το βλέμμα του στις εγχώριες διοργανώσεις, αντιμετωπίζοντας στον ημιτελικό του Super Cup στο Περιστέρι την ΑΕΚ (26/09, 16:45).

Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ, έγινε γνωστή και η εξάδα ξένων που επέλεξε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, με τον Έλληνα τεχνικό να αφήνει εκτός για το παιχνίδι με την «Ένωση» τόσο τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, όσο και τον τιμωρημένο Ταΐρίκ Τζόουνς.

Θυμίζουμε πως εκτός οκτάδας έχει μείνει και ο Κόρι Τζόσεφ.

Η εξάδα ξένων του Ολυμπιακού: Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Εντιάι, Χολ, Φουρνιέ και Μοντέρο.