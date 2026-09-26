EuroLeague: MVP της πρώτης αγωνιστικής ο Κάρλικ Τζόουνς

Κορυφαίος παίκτης της πρεμιέρας στη EuroLeague αναδείχθηκε ο Κάρλικ Τζόουνς, με τον Νοτιοσουδανό γκαρντ να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση στη νίκη της Παρτιζάν επί της Αρμάνι Μιλάνο στο Βελιγράδι.

Συγκεκριμένα, ο 28χρονος άσος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους (2/5 διποντα, 4/6 τρίποντα, 4/4 βολές), 10 ασίστ και 4 ριμπάουντ με μηδέν λάθη και 33 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.