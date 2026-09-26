LIVEBLOG: Το pregame του Ολυμπιακός - ΑΕΚ για τον ημιτελικό του Super Cup

Στη «μάχη» του Stoiximan Super Cup ρίχνονται Ολυμπιακός και ΑΕΚ, με τις δύο ομάδες να τίθενται αντιμέτωπες στο κλειστό του Περιστερίου με φόντο το εισιτήριο στον τελικό της διοργάνωσης.

Το Onsports θα σας μεταφέρει τα τελευταία νέα από τα στρατόπεδα των δύο ομάδων, όπως επίσης και κλίμα ενόψει του τζάμπολ.

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