Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Με Τσαρούχα η διαιτητική τριάδα

Ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με την ΑΕΚ στο Περιστέρι, για τον πρώτο ημιτελικό του Super Cup. Γνωστοί έγιναν οι τρεις διαιτητές της αναμέτρησης, λίγη ώρα πριν το τζάμπολ. Τακτική που ακολουθεί η ΚΕΔ/ΕΟΚ εδώ και αρκετό καιρό.

Τσαρούχα, Καρπάνος και Αγραφιώτης, είναι οι τρεις που θα διευθύνουν την αναμέτρηση. Με την ΚΕΔ να ορίζει πρώτη ρέφερι την Τσαρούχα, για την οποία η ΑΕΚ έχει εκφράσει έντονα παράπονα σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν.

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Τσαρούχα-Καρπάνος-Αγραφώτης (Νιγιάννης)/stand by Κάρδαρης