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Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Με Τσαρούχα η διαιτητική τριάδα

Ποιοι σφυρίζουν τον πρώτο ημιτελικό του Super Cup, ανάμεσα στους «ερυθρόλευκους» και στους «κιτρινόμαυρους». 

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Με Τσαρούχα η διαιτητική τριάδα
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Ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με την ΑΕΚ στο Περιστέρι, για τον πρώτο ημιτελικό του Super Cup. Γνωστοί έγιναν οι τρεις διαιτητές της αναμέτρησης, λίγη ώρα πριν το τζάμπολ. Τακτική που ακολουθεί η ΚΕΔ/ΕΟΚ εδώ και αρκετό καιρό.

Τσαρούχα, Καρπάνος και Αγραφιώτης, είναι οι τρεις που θα διευθύνουν την αναμέτρηση. Με την ΚΕΔ να ορίζει πρώτη ρέφερι την Τσαρούχα, για την οποία η ΑΕΚ έχει εκφράσει έντονα παράπονα σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν.

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Τσαρούχα-Καρπάνος-Αγραφώτης (Νιγιάννης)/stand by Κάρδαρης

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