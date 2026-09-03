ΠΑΟΚ: Σοκ με Ταϊρί

Μεγάλη ατυχία για την ομάδα του ΠΑΟΚ καθώς όπως έγινε γνωστό ο Μπριν Ταϊρί τραυματίστηκε και θα μείνει εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο παίκτης του ΠΑΟΚ, υπέστη ρήξη μηνίσκου στο αριστερό γόνατο στο φιλικό με τη Βίκος Φάλκονς, με το ιατρικό επιτελείο της ομάδας να... πέφτει πάνω του και να τονίζει ότι η κατάστασή του θα επανεκτιμάται συνεχώς προκειμένου να γίνει γνωστό το ακριβές διάστημα της απουσίας του.

Ο Ταϊρί θα μείνει σίγουρα έναν μήνα εκτός, χάνοντας τον αγώνα του Super Cup με τον Παναθηναϊκό και θα δώσει αγώνα δρόμου για τις πρώτες αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

«Άτυχος στάθηκε ο Breein Tyree, ο οποίος θα απουσιάσει για σημαντικό διάστημα από τις υποχρεώσεις της ομάδας.

Ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε μόλις έξι λεπτά στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ, με τους Vikos Falcons την περασμένη Δευτέρα, και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι υπέστη ρήξη μηνίσκου στο αριστερό γόνατο.

Ο Breein Tyree υποβλήθηκε σήμερα το πρωί σε αρθροσκοπική αποκατάσταση του μηνίσκου από τον ιατρό της ομάδας, χειρουργό ορθοπεδικό κ. Μιχαήλ Σαμαρά.

Ο Breein Tyree αναμένεται να παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου έναν μήνα, ενώ η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Όλοι στην οικογένεια του ΠΑΟΚ βρίσκονται στο πλευρό του Breein Tyree και του ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία και ομαλή ανάρρωση, με την ευχή να επιστρέψει σύντομα στα παρκέ πιο δυνατός.»