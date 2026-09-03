US Open: Κόντρα στην Σταροντούμπτσεβα για τους «32» η Σάκκαρη - Η ώρα και το κανάλι

Μετά την επική ανατροπή στον πρώτο γύρο, η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει την πορεία της στο US Open, με επόμενο αντίπαλο τη Γιούλια Σταροντούμπτσεβα.

Η Ουκρανή τενίστρια πήρε επίσης την πρόκριση στον δεύτερο γύρο, επικρατώντας νωρίτερα με 2-0 σετ της Έλα Σάιντελ.

Η Σάκκαρη και η Σταροντούμπτσεβα θα αναμετρηθούν για πρώτη φορά στην καριέρα τους. Το παιχνίδι έχει προγραμματιστεί για το βράδυ της Πέμπτης (03/09), ωστόσο δεν αναμένεται να ξεκινήσει πριν από τις 23:00, ώρα Ελλάδας, καθώς είναι το τρίτο κατά σειρά ματς στο Court 5.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Eurosport. Η νικήτρια της αναμέτρησης θα εξασφαλίσει την πρόκριση στη φάση των «32», όπου θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Τζέσικα Μπούζας Μανέιρο - Ελένα Ριμπάκινα.