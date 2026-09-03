ΑΕΚ: Η πρόταση για Μπαρίνοφ και η στάση της ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Οι αποκαλύψεις του μάνατζερ του παίκτη

Στη μεταγραφική λίστα της ΑΕΚ βρέθηκε ξανά το όνομα του Ντμίτρι Μπαρίνοφ κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού. Ρωσικά δημοσιεύματα έκαναν λόγο για ενδιαφέρον της Ένωσης για τον 29χρονο χαφ, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της μεσαίας γραμμής.

Ο εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή, Βλαντίμιρ Κουζμίτσεφ, έδωσε νέα στοιχεία για την υπόθεση, αποκαλύπτοντας πως ο Μπαρίνοφ έβλεπε θετικά μια πιθανή μετακίνησή του στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι δύο ομάδες είχαν έρθει σε επαφή, ενώ πρόθεση του 29χρονου μέσου ήταν να αποχωρήσει από τη Ρωσία και να αναζητήσει μια νέα πρόκληση στην καριέρα του στην Ευρώπη.

Ωστόσο, η προσπάθεια της ΑΕΚ δεν προχώρησε. Όπως εξήγησε ο Κουζμίτσεφ, η Ένωση έκανε την πρώτη της κίνηση καταθέτοντας πρόταση στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, η οποία όμως την απέρριψε, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει συνέχεια στις συζητήσεις.

«Ο Ντμίτρι ήθελε να πάρει μεταγραφή και να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στην Ευρώπη. Επιπλέον, υπήρχε ένας προπονητής που τον γνωρίζει πολύ καλά και τον υπολόγιζε.

Θα έλεγα ότι δεν υπήρξε ιδιαίτερη κινητικότητα από την ΑΕΚ. Ωστόσο, υπήρξε μια πρώτη πρόταση από την ΑΕΚ, στην οποία η ΤΣΣΚΑ απάντησε αρνητικά.

Στην ΤΣΣΚΑ θεωρούσαν ότι η πρόταση μπορεί να μην αυξηθεί απαραίτητα, αλλά τουλάχιστον θα υπάρξει κάποιος διάλογος. Ωστόσο, όλα τελείωσαν με την πρώτη πρόταση και τελικά δεν υπήρξε διάλογος», δήλωσε ο Κουζμίτσεφ.