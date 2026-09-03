US Open: Στον 3ο γύρο με ανατροπή ο Στέφανος Τσιτσιπάς - Νίκη 3-1 επί του Χάρις

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται ξανά στον τρίτο γύρο Grand Slam. Ο 28χρονος Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε με ανατροπή 3-1 σετ (6-7, 6-3, 7-6, 6-4) του Νοτιοαφρικανού Λόιντ Χάρις στον δεύτερο γύρο του US Open και εξασφάλισε την παρουσία του στους «32» του αμερικανικού Grand Slam, για πρώτη φορά μετά το 2024.

Η αναμέτρηση διήρκησε περίπου τρεις ώρες, με τον Τσιτσιπά να καλείται πλέον να αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο τον Τσέχο Γίρι Λεχέτσκα, Νο 19 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP.

Το πρώτο σετ δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε ο Έλληνας τενίστας. Ο Χάρις έχασε την ευκαιρία να το κλείσει νωρίτερα, όμως στο τάι μπρέικ κατάφερε να επικρατήσει και να πάρει προβάδισμα με 1-0.

Στο δεύτερο σετ, ο Τσιτσιπάς προσαρμόστηκε στα σερβίς του αντιπάλου του. Με δύο διαδοχικά break μετά το 3-3, πήρε τον έλεγχο και έφερε το ματς στα ίσα.

Το τρίτο σετ ήταν ιδιαίτερα κλειστό. Ο Τσιτσιπάς έχασε το σερβίς του στο έβδομο γκέιμ, αλλά απάντησε άμεσα παίρνοντας πίσω το break. Στο 6-5 είχε συνολικά τέσσερα set points για να ολοκληρώσει την ανατροπή, χωρίς όμως να τα αξιοποιήσει. Τελικά, πήρε το σετ στο τάι μπρέικ και πέρασε μπροστά με 2-1.

Στο τέταρτο σετ, ο Χάρις έμεινε στη διεκδίκηση μέχρι το τέλος. Στο 4-4, όμως, ο Τσιτσιπάς βρήκε το καθοριστικό break και στη συνέχεια έκλεισε το σετ, παίρνοντας τη νίκη και την πρόκριση στον τρίτο γύρο του US Open.