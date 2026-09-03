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ΟΦΗ: Με Νους η ευρωπαϊκή λίστα των Κρητικών - Τι ισχύει για Αποστολάκη

Ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε τη λίστα του ΟΦΗ για το Europa League.

Θανάσης Μαργαρίτης

ΟΦΗ: Με Νους η ευρωπαϊκή λίστα των Κρητικών - Τι ισχύει για Αποστολάκη
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Ο ΟΦΗ δήλωσε στην UEFA την ευρωπαϊκή του λίστα ενόψει της League Phase του Europa League, με τον Χρήστο Κόντη να συμπεριλαμβάνει σε αυτή όλα τα βασικά στελέχη του ρόστερ.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είχε η παρουσία του Τιάγκο Νους. Παρά τα όσα έχουν προηγηθεί σχετικά με το μέλλον του, ο Αργεντινός επιθετικός βρίσκεται κανονικά στις επιλογές του ΟΦΗ για τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Ως εκ τούτου, θα ενισχύσει την κρητική ομάδα μέχρι τον Ιανουάριο του 2027, όταν και προβλέπεται να μετακομίσει στον Ολυμπιακό.

Στην ευρωπαϊκή λίστα συμπεριλήφθηκε και ο Γιάννης Αποστολάκης, ο οποίος αποτελεί μία ακόμη λύση για τον Κόντη στη μεσαία γραμμή, την ώρα που οι Κρητικοί κατάφεραν να συμφωνήσουν με τον Ολυμπιακό για να μείνει ο νεαρός ποδοσφαιριστής στο ρόστερ όλη την τρέχουσα σεζόν και να ενεργοποιηθεί η όποια συνεργασία του με τους Πειραιώτες μετά το τέλος της.

Η λίστα Α’ του ΟΦΗ

Λίλο, Κατσίκας, Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Αθανασίου, Κωστούλας, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Ισέκα, Αϊτόρ, Φούντας, Ανδρούτσος, Πούγγουρας, Σιέλης, Γκονζάλες, Νους, Κόντρο, Αποστολάκης, Ντίκμαν, Ρομάνο, Μπουχαλάκης, Νικολάου.

https://www.instagram.com/p/DczS-NuKYef/
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