· Ρεάλ Μαδρίτης

Κιλιάν Εμπαπέ: Στόχος επικίνδυνης συμμορίας ληστών και απαγωγέων

Η «Le Parisien» προχώρησε σε αποκαλύψεις, αναφορικά με τα σχέδια κακοποιών που είχαν ως στόχο τον Γάλλο σούπερ σταρ. 

Κιλιάν Εμπαπέ: Στόχος επικίνδυνης συμμορίας ληστών και απαγωγέων
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Κιλιάν Εμπαπέ είναι το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό αστέρι της Γαλλίας. Παράλληλα, απ’ τους πλουσιότερους ανθρώπους στη χώρα. Έτσι, ο σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, παραλίγο να πέσει θύμα επικίνδυνων κακοποιών, οι οποίοι κάνουν ληστείες και απαγωγές.

Την είδηση αποκάλυψε η «Le Parisien», δίνοντας και ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για το σχεδιασμό των εγκληματικών πράξεων.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο 18χρονος Κλεμάν, ο οποίος παρουσιάστηκε ως ο πιθανός εγκέφαλος, κατηγορήθηκε στις 21 Αυγούστου 2026 στη Ναντέρ για οργανωμένη ληστεία. Ήδη φυλακισμένος για άλλη υπόθεση, ο νεαρός φέρεται να συνέχισε να δίνει οδηγίες από το κελί του, κυρίως μέσω Snapchat.

Από την ανάλυση των συσκευών που είχε ο 18χρονος και κατασχέθηκαν, φανέρωσε 26 διευθύνσεις πλούσιων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων ιδιοκτητών επιχειρήσεων, τραγουδιστών και ποδοσφαιριστών.

Ο Εμπαπέ ήταν μεταξύ των «στόχων» σε αυτό το σχέδιο απαγωγής, μαζί με έναν ράπερ και αρκετούς επιχειρηματίες. Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από αρκετές επιθέσεις, με κυριότερες αυτές που στόχευαν έναν ωρολογοποιό, του οποίου το σπίτι έγινε στόχος ανδρών που παρίσταναν τους οδηγούς διανομών, προτού ληστευτεί το κατάστημά του λίγες μέρες αργότερα.

Η έρευνα της ομάδας καταπολέμησης συμμοριών αποκάλυψε σταδιακά το δίκτυο. «Ήθελαν να στοχεύσουν έναν ράπερ και τον ποδοσφαιριστή Κιλιάν Εμπαπέ», δήλωσε δικαστική πηγή στην εφημερίδα Le Parisien.

COMMENTS
LATEST NEWS
02:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κιλιάν Εμπαπέ: Στόχος επικίνδυνης συμμορίας ληστών και απαγωγέων

01:06 EUROPA LEAGUE

ΟΦΗ: Με Νους η ευρωπαϊκή λίστα των Κρητικών - Τι ισχύει για Αποστολάκη

01:01 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Δανεικός στην Κολόμπους Κρου ο Ανάς Ζαρουρί

00:45 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Επίσημο το deal με Μπέιλι - Ανακοινώθηκε ο Τζαμαϊκανός

00:44 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Αφήνει δανεικό στον ΟΦΗ τον Νους

00:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τα highlights από την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ στο Κύπελλο Ελλάδας

00:33 SUPER LEAGUE

Είναι γεγονός: Ο Αζεντίν Ουναΐ παίκτης του Παναθηναϊκού μέχρι το 2030!

00:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 0-0: «Κόλλησαν» στο μηδέν υπό καταρρακτώδη βροχή

00:03 OPINION

Το μπαμ του καλοκαιριού με Ουναΐ και ο Αλαφούζος έκανε δώρο στον κόσμο που είναι σε έξαρση!

23:47 ΣΠΟΡ

Ενισχύθηκε με Τριφύλλη ο Παναθηναϊκός

23:30 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Το τεράστιο deal για Ουναΐ – Στην Αθήνα ο Μαροκινός!

23:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άνοιξαν οι ουρανοί στην Τούμπα: Προσωρινή διακοπή στο ΠΑΟΚ - ΟΦΗ λόγω βροχής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας