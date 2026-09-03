Κιλιάν Εμπαπέ: Στόχος επικίνδυνης συμμορίας ληστών και απαγωγέων

Ο Κιλιάν Εμπαπέ είναι το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό αστέρι της Γαλλίας. Παράλληλα, απ’ τους πλουσιότερους ανθρώπους στη χώρα. Έτσι, ο σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, παραλίγο να πέσει θύμα επικίνδυνων κακοποιών, οι οποίοι κάνουν ληστείες και απαγωγές.

Την είδηση αποκάλυψε η «Le Parisien», δίνοντας και ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για το σχεδιασμό των εγκληματικών πράξεων.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο 18χρονος Κλεμάν, ο οποίος παρουσιάστηκε ως ο πιθανός εγκέφαλος, κατηγορήθηκε στις 21 Αυγούστου 2026 στη Ναντέρ για οργανωμένη ληστεία. Ήδη φυλακισμένος για άλλη υπόθεση, ο νεαρός φέρεται να συνέχισε να δίνει οδηγίες από το κελί του, κυρίως μέσω Snapchat.

Από την ανάλυση των συσκευών που είχε ο 18χρονος και κατασχέθηκαν, φανέρωσε 26 διευθύνσεις πλούσιων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων ιδιοκτητών επιχειρήσεων, τραγουδιστών και ποδοσφαιριστών.

Ο Εμπαπέ ήταν μεταξύ των «στόχων» σε αυτό το σχέδιο απαγωγής, μαζί με έναν ράπερ και αρκετούς επιχειρηματίες. Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από αρκετές επιθέσεις, με κυριότερες αυτές που στόχευαν έναν ωρολογοποιό, του οποίου το σπίτι έγινε στόχος ανδρών που παρίσταναν τους οδηγούς διανομών, προτού ληστευτεί το κατάστημά του λίγες μέρες αργότερα.

Η έρευνα της ομάδας καταπολέμησης συμμοριών αποκάλυψε σταδιακά το δίκτυο. «Ήθελαν να στοχεύσουν έναν ράπερ και τον ποδοσφαιριστή Κιλιάν Εμπαπέ», δήλωσε δικαστική πηγή στην εφημερίδα Le Parisien.