Ολυμπιακός: Το πρώτο μήνυμα Μπέιλι - «Ανυπομονώ για την ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκη»

Ο Λίον Μπέιλι αποτελεί και επίσημα πλέον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, με τον νέο παίκτη των «ερυθρόλευκων» να στέλνει το πρώτο του μήνυμα στους φίλους της ομάδας.

Η μεγάλη μεταγραφή του Ολυμπιακού ολοκληρώθηκε, καθώς ο 29χρονος Τζαμαϊκανός εξτρέμ υπέγραψε συμβόλαιο με τους Πειραιώτες έως το 2030 και φόρεσε πλέον τα «ερυθρόλευκα».

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του, ο Μπέιλι απευθύνθηκε στον κόσμο του Ολυμπιακού, εκφράζοντας τη χαρά του για τη νέα πρόκληση στην καριέρα του.

Παράλληλα, στάθηκε στην ατμόσφαιρα που περιμένει να συναντήσει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», δείχνοντας την ανυπομονησία του να γνωρίσει από κοντά τους φίλους της ομάδας.

«Γεια σας φίλοι του Ολυμπιακού, είμαι ο Λίον Μπέιλι. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα φοράω τα ερυθρόλευκα και ανυπομονώ να ζήσω την ατμόσφαιρα του γηπέδου Καραϊσκάκη. Θα σας δω σύντομα», ανέφερε χαρακτηριστικά.