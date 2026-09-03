Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (03/09) - «Τρέλα» και «Βόμβα»

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Πέμπτης (03/09). 

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (03/09) - «Τρέλα» και «Βόμβα»
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Οι μεταγραφές κινήσεις Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα του αθλητικού Τύπου. Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν την πιο σημαντική κίνηση του καλοκαιριού με την απόκτηση του Ουναΐ και προκάλεσαν «Τρέλα για τον παικταρά».

Από την πλευρά τους, οι «ερυθρόλευκοι» έκλεισαν ένα σημαντικό κενό στο ρόστερ, αφού πλέον με τη φανέλα της ομάδας θα αγωνίζεται ο Μπέιλι που αποτέλεσε «Νέα βόμβα» για τους Πειραιώτες.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

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