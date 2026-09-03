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Η Τραμπζονσπόρ ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Ριτσάρλισον

Η Τραμπζονσπόρ συνεχίζει δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι και φέρεται να έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Ριτσάρλισον, σύμφωνα με δημοσίευμα από το εξωτερικό.

Η Τραμπζονσπόρ ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Ριτσάρλισον
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Ο Ριτσάρλισον έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με την Τραμπζονσπόρ και έχει εκφράσει την επιθυμία του να μετακομίσει στην Τραπεζούντα, σύμφωνα με δημοσίευμα από το εξωτερικό.

Ο 29χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός φέρεται, μάλιστα, να πιέζει την Τότεναμ προκειμένου να αποδεχθεί την πρόταση της Τραμπζονσπόρ, καθώς επιθυμεί να αποχωρήσει από τους «Spurs» και να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία, θα πρόκειται για ακόμη μία ηχηρή μεταγραφική κίνηση της τουρκικής ομάδας, η οποία έχει ήδη ενισχύσει σημαντικά το ρόστερ της με παίκτες υψηλού επιπέδου, όπως οι Σαλάχ και Φαμπίνιο.

Ο Ριτσάρλισον βρίσκεται στην Τότεναμ από το καλοκαίρι του 2022, όταν οι Λονδρέζοι τον απέκτησαν από την Έβερτον έναντι 58 εκατομμυρίων ευρώ. Με τη φανέλα της Τότεναμ έχει καταγράψει συνολικά 134 συμμετοχές, 32 γκολ και 15 ασίστ, ενώ στην προηγούμενη θητεία του στην Έβερτον μέτρησε 152 εμφανίσεις, 53 γκολ και 15 ασίστ.

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