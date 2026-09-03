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Βαριά τιμωρία από το NBA στους Λος Άντζελες Κλίπερς - «Καμπάνα» και στον Λέοναρντ

Βαριά ήταν η τιμωρία του NBA στους Κλίπερς για την υπόθεση που αφορά τον Καουάι Λέοναρντ, με την ομάδα του Λος Άντζελες να χάνει πέντε επιλογές πρώτου γύρου στο Draft.

Βαριά τιμωρία από το NBA στους Λος Άντζελες Κλίπερς - «Καμπάνα» και στον Λέοναρντ
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Οι Κλίπερς τιμωρήθηκαν με αφαίρεση πέντε επιλογών πρώτου γύρου στο Draft, μία για κάθε χρονιά από το 2029 έως και το 2033.

Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Στιβ Μπάλμερ, τέθηκε σε αποκλεισμό ενός έτους χωρίς αποδοχές από όλες τις δραστηριότητες του NBA και των Κλίπερς, ενώ δέχθηκε και πρόστιμο 30 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η ποινή αφορά την προσπάθειά του να βοηθήσει τον Λέοναρντ να εξασφαλίσει εισόδημα εκτός αγωνιστικών χώρων μέσω της εταιρείας Aspiration, παρακάμπτοντας τους κανονισμούς του πρωταθλήματος.

Σε αναστολή καθηκόντων για έναν χρόνο χωρίς αποδοχές τέθηκε και ο πρόεδρος των επιχειρήσεων των Κλίπερς, ενώ ο πρόεδρος του μπασκετικού τμήματος τιμωρήθηκε με εξάμηνη αναστολή χωρίς αποδοχές.

Επιπλέον, οι Κλίπερς και το προσωπικό τους θα τεθούν για πέντε χρόνια υπό πρόγραμμα συμμόρφωσης και παρακολούθησης, με την εποπτεία της διοίκησης του NBA. Ο Καουάι Λέοναρντ τιμωρήθηκε με πρόστιμο 700 χιλιάδων δολαρίων, χωρίς ωστόσο να υπάρξει ακύρωση του συμβολαίου του ή αναστολή του.

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