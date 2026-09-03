Λαουτάρο: «Αληθινές οι φήμες για Μπαρτσελόνα, θα μείνω στην Ίντερ για όσο με θέλει»

Οι φήμες που θέλουν τον Λαουτάρο Μαρτίνες να έχει μπει για τα καλά στο στόχαστρο της Μπαρτσελόνα είναι πέρα για πέρα αληθινές. Ο ίδιος ο παίκτης επιβεβαίωσε τις ισπανικές… κρούσεις, δήλωσε περήφανος για το ενδιαφέρον των καταλανών και ξεκαθάρισε πως αγαπάει την Ίντερ και θα φοράει τη φανέλα της όσο το θέλουν οι άνθρωποι του συλλόγου.

«Το ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα; Όταν φτάνουν αυτές οι προτάσεις και αυτές οι κλήσεις, πάντα σε κάνουν χαρούμενο επειδή ο καθένας δουλεύει για να βρίσκεται στην κορυφή.

Οι φήμες ήταν αληθινές και η σύνδεση με την Μπαρτσελόνα με έκανε υπερήφανο αλλά θέλω να μείνω εδώ, η μόνη ξεκάθαρη επιθυμία μου είναι να παραμείνω στην Ίντερ», τόνισε αρχικά ο 29χρονος Αργεντινός φορ, για να προσθέσει με νόημα:

«Αγαπώ αυτόν τον σύλλογο, αγαπώ αυτούς τους ανθρώπους, αγαπώ τους οπαδούς. Θα μείνω εδώ για όσο με θέλουν.»