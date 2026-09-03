Ολυμπιακός: Το «αντίο» της Άστον Βίλα στον Λίον Μπέιλι

Ο Λίον Μπέιλι είναι από τα ξημερώματα της Πέμπτης (3/9) και επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού, με την Άστον Βίλα να αποχαιρετά τον Τζαμαϊκανό άσο μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στους «ερυθρόλευκους».

Μέσα σε λίγες ημέρες, ο Ολυμπιακός κατάφερε να ολοκληρώσει τη συμφωνία τόσο με τον ποδοσφαιριστή όσο και με την Άστον Βίλα, προχωρώντας σε μία από τις σημαντικότερες μεταγραφικές κινήσεις του φετινού καλοκαιριού.

Η έλευση του 29χρονου εξτρέμ έρχεται να καλύψει και το τελευταίο κενό στο «ερυθρόλευκο» ρόστερ, με τους Πειραιώτες να προσθέτουν μία ακόμη σημαντική λύση στα άκρα της επίθεσης και να εμφανίζονται πλέον πλήρεις σε όλες τις θέσεις.

Ο Λίον Μπέιλι αναμένεται παράλληλα να συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» πρόλαβαν να ολοκληρώσουν την ανακοίνωση της απόκτησής του περίπου 20 λεπτά πριν από την εκπνοή της σχετικής διορίας.

Ο Τζαμαϊκανός αποχωρεί από την Άστον Βίλα ύστερα από πέντε χρόνια παρουσίας στον σύλλογο. Σε αυτό το διάστημα, μάλιστα, πανηγύρισε την κατάκτηση του Europa League την περασμένη σεζόν.

Οι «χωριάτες» θέλησαν να κλείσουν το κεφάλαιο της παρουσίας του στην ομάδα με ένα εκτενές μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφερόμενοι στην πορεία και την προσφορά του.

Το μήνυμα της Άστον Βίλα

«Η Άστον Βίλα επιβεβαιώνει ότι ο Λίον Μπέιλι ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Από την ένταξή του στην ομάδα το 2021, ο Λέον αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της πρόσφατης πορείας της Άστον Βίλα και αποχωρεί έχοντας συμβάλει στην κατάκτηση του UEFA Europa League την περασμένη σεζόν.

Ο Μπέιλι αποκτήθηκε από την Μπάγερ Λεβερκούζεν και στη συνέχεια πραγματοποίησε 163 συμμετοχές με τη φανέλα της Άστον Βίλα, έχοντας απολογισμό 23 γκολ και 25 ασίστ.

Η εξαιρετική σεζόν του 2023/24, κατά την οποία σημείωσε 14 γκολ, βοήθησε τον σύλλογο να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στο UEFA Champions League για πρώτη φορά.

Ο Λίον Μπέιλι είναι ένας ταχύτατος και δημιουργικός εξτρέμ, ικανός τόσο να σκοράρει όσο και να δημιουργεί για τους συμπαίκτες του. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους συμπαίκτες του και στο προπονητικό κέντρο χάρη στην έντονη προσωπικότητά του».