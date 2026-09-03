Elite Γερμανός με… πλούσιο παρελθόν στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

«Σφυρίχτρα» από το κορυφαίο επίπεδο ανακοίνωσε η ΚΕΔ για τον μεγάλο αγώνα της επόμενης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

O Elite Γερμανός Φέλιξ Τσβάιερ αποφασίστηκε να διευθύνει τη μεγάλη αναμέτρηση του Ολυμπιακού Σταδίου, μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ.

Ο Γερμανός διαιτητής μετράει ήδη στο… παλμαρέ του παρουσίες σε 6 μεγάλα ελληνικά ντέρμπι.

Συγκεκριμένα ήταν στο Άρης-ΠΑΟΚ 0-2 (28/6/20), Παναθηναϊκός-Άρης 1-1 (27/10/24), ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 1-2 (2/2/25), Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 3-1 (13/4/25) Άρης-Παναθηναϊκός 1-1 (19/10/25), όλα για το πρωτάθλημα και στον τελικό του Κυπέλλου ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 1-0 (11/5/19) πριν επτά χρόνια.

Από τα υπόλοιπα παιχνίδια ξεχωρίζει ο ορισμός του Τσακαλίδη στο ΑΕΚ-Άρης και αυτή του Τζήλου στο Βόλος-Ολυμπιακός.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 3ης αγωνιστικής:

Σάββατο 5/919:00 Βόλος-Ολυμπιακός: Τζήλος (Μπουξμπάουμ, Βαλιώτης, 4ος Ματσούκας, VAR: Φωτιάς, Πουλικίδης)

21:00 ΑΕΚ-Άρης: Τσακαλίδης (Κωσταράς, Κόλλιας, 4ος, Βεργέτης, VAR: Αμπίσο, Μεραβίλια)

Κυριακή 6/919:00 Ατρόμητος-Καλαμάτα: Κουκουλάς (Μάτσας, Ψύλλος, 4ος Τσέτσιλας, VAR: Παπαδόπουλος, Κουμπαράκης)

19:30 ΟΦΗ-Κηφισιά: Νταούλας (Δημητριάδης, Καραγκιζόπουλος, 4ος Παπαπέτρου, VAR: Βεργέτης, Κατόπης)

20:00 Λεβαδειακός-Παναιτωλικός: Κατσικογιάννης (Νταβέλας, Μαυροκορδόπουλος, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Αντωνίου, Φωτιάς)

21:30 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ: Τσβάιερ (Κέμπτερ, Κιμέγερ, 4ος Πολυχρόνης, VAR: Μίλερ, Σιν)

Δευτέρα 7/918:00 Αστέρας Τρίπολης-Ηρακλής: Κατοίκος (Κολλιάκος, Μητροφάνης, 4ος Φίτσας, VAR: Πουλικίδης, Κουμπαράκης)