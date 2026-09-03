Elite Γερμανός με… πλούσιο παρελθόν στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
O Elite Γερμανός Φέλιξ Τσβάιερ θα διευθύνει την αναμέτρηση του «τριφυλλιού» με τον «Δικέφαλο» στο ΟΑΚΑ.
«Σφυρίχτρα» από το κορυφαίο επίπεδο ανακοίνωσε η ΚΕΔ για τον μεγάλο αγώνα της επόμενης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
O Elite Γερμανός Φέλιξ Τσβάιερ αποφασίστηκε να διευθύνει τη μεγάλη αναμέτρηση του Ολυμπιακού Σταδίου, μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ.
Ο Γερμανός διαιτητής μετράει ήδη στο… παλμαρέ του παρουσίες σε 6 μεγάλα ελληνικά ντέρμπι.
Συγκεκριμένα ήταν στο Άρης-ΠΑΟΚ 0-2 (28/6/20), Παναθηναϊκός-Άρης 1-1 (27/10/24), ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 1-2 (2/2/25), Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 3-1 (13/4/25) Άρης-Παναθηναϊκός 1-1 (19/10/25), όλα για το πρωτάθλημα και στον τελικό του Κυπέλλου ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 1-0 (11/5/19) πριν επτά χρόνια.
Από τα υπόλοιπα παιχνίδια ξεχωρίζει ο ορισμός του Τσακαλίδη στο ΑΕΚ-Άρης και αυτή του Τζήλου στο Βόλος-Ολυμπιακός.
Αναλυτικά οι διαιτητές της 3ης αγωνιστικής:
Σάββατο 5/919:00 Βόλος-Ολυμπιακός: Τζήλος (Μπουξμπάουμ, Βαλιώτης, 4ος Ματσούκας, VAR: Φωτιάς, Πουλικίδης)
21:00 ΑΕΚ-Άρης: Τσακαλίδης (Κωσταράς, Κόλλιας, 4ος, Βεργέτης, VAR: Αμπίσο, Μεραβίλια)
Κυριακή 6/919:00 Ατρόμητος-Καλαμάτα: Κουκουλάς (Μάτσας, Ψύλλος, 4ος Τσέτσιλας, VAR: Παπαδόπουλος, Κουμπαράκης)
19:30 ΟΦΗ-Κηφισιά: Νταούλας (Δημητριάδης, Καραγκιζόπουλος, 4ος Παπαπέτρου, VAR: Βεργέτης, Κατόπης)
20:00 Λεβαδειακός-Παναιτωλικός: Κατσικογιάννης (Νταβέλας, Μαυροκορδόπουλος, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Αντωνίου, Φωτιάς)
21:30 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ: Τσβάιερ (Κέμπτερ, Κιμέγερ, 4ος Πολυχρόνης, VAR: Μίλερ, Σιν)
Δευτέρα 7/918:00 Αστέρας Τρίπολης-Ηρακλής: Κατοίκος (Κολλιάκος, Μητροφάνης, 4ος Φίτσας, VAR: Πουλικίδης, Κουμπαράκης)