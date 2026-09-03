Αυτή είναι η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ

Την ευρωπαϊκή της λίστα, για τα παιχνίδια του Champions League, κατέθεσε χθες βράδυ η ομάδα της ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς να εντάσσει σε αυτή τρία νέα πρόσωπα.

Ο λόγος για τους Μπάμπης Λυκογιάννη, Μίλαν Βιτάλις και Ζοάο Μάριο.

Ο Μάρκο Νίκολιτς θα έχει 23 παίκτες στη διάθεσή του για τα άκρως απαιτητικά παιχνίδια με: ΛΑΣΚ (εντός), Σαχτάρ (εκτός), Μάντσεστερ Σίτι (εκτός), Ρεάλ (εντός), Κόμο (εκτός), Γαλατασαράι (εντός), Ρόμα (εντός), Ντόρτμουντ (εκτός).

Ο έμπειρος τεχνικός του "Δικεφάλου" αποφάσισε να αφήσει εκτός λίστας τους: Γκεοργκίεφ, Καλοσκάμη, Κουτέσα, και Αλεξίου.

Δείτε αναλυτικά την ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ:

Τερματοφύλακες: Θωμάς Στρακόσα, Αλμπέρτο Μπρινιόλι, Μάριος Μπαλαμώτης

Αμυντικοί: Λάζαρος Ρότα, Αρόλντ Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Ντομαγκόι Βίντα, Σπύρος Χριστακόπουλος, Σταύρος Πήλιος, Μπάμπης Λυκογιάννης

Μέσοι: Πέτρος Μάνταλος, Ραζβάν Μαρίν, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, Κάαν Κάιρινεν, Λόβρο Μάγερ, Κέρβιν Αριάγκα, Μίλαν Βιτάλις

Επιθετικοί: Αμπουμπακαρί Κοϊτά, Λούκα Γιόβιτς, Ζίνι, Μπαρνάμπας Βάργκα, Ολεξάντρ Ζουμπκόφ

Μη γηγενείς (17): Θωμάς Στρακόσα, Αλμπέρτο Μπρινιόλι, Αρόλντ Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Ντομαγκόι Βίντα, Μάρτιν Γκεοργκίεβ, Κέρβιν Αριάγκα, Ραζβάν Μαρίν, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, Κάαν Κάιρινεν, Λόβρο Μάγερ, Αμπουμπακαρί Κοϊτά, Λούκα Γιόβιτς, Ζίνι, Μπαρνάμπας Βάργκα, Ολεξάντρ Ζουμπκόφ

Association trained (4): Λάζαρος Ρότα, Μπάμπης Λυκογιάννης, Σταύρος Πήλιος, Πέτρος Μάνταλος