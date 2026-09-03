Κλίβελαντ Καβαλίερς: Στην Ισπανία για προετοιμασία

Η Ανδαλουσία είναι ο τόπος που επιλέχθηκε από τους Κλίβελαντ Καβαλίερς για να πραγματοποιήσουν μέρος της προετοιμασίας τους, εν όψει της νέας αγωνιστικής σεζόν στο ΝΒΑ.

Οι «Καβς» θα βρεθούν στην Ισπανία από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 5 Οκτωβρίου και θα αναχωρήσουν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή για το πρώτο τζάμπολ του ΝΒΑ.

Η ομάδα του Κλίβελαντ μπαίνει στην νέα σεζόν στις 8 Οκτωβρίου με την αναμέτρηση απέναντι στους Μπόστον Σέλτικς.