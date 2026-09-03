Παναθηναϊκός: Οι μυθικές επιδόσεις Ουναΐ - Ξεπέρασε Εμπαπέ και Βινίσιους

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τη μεγάλη μεταγραφική υπέρβαση με την απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος την περσινή σεζόν είχε εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Πρόκειται για την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού και τη δεύτερη πιο δαπανηρή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Οι «Πράσινοι» έβγαλαν από τα ταμεία τους 11 εκατ. ευρώ, ποσό που σε βάθος τριετίας μπορεί να φτάσει τα 14 εκατ. ευρώ, προκειμένου να φέρουν ξανά στην Ελλάδα τον Μαροκινό άσο.

Έπειτα από ένα ιδιαίτερα σκληρό διαπραγματευτικό «πόκερ» με την Τζιρόνα, αλλά και έχοντας κερδίσει τον ανταγωνισμό από σημαντικά ευρωπαϊκά κλαμπ, όπως ο Άγιαξ και η Αϊντχόφεν, ο Παναθηναϊκός έκανε το μεγάλο «colpo» με τον 26χρονο Μουντιαλικό άσο.

Ο Ουναΐ υπέγραψε ηγεμονικό τετραετές συμβόλαιο, το οποίο φυσικά είναι και το μεγαλύτερο που υπάρχει στο σημερινό ρόστερ του συλλόγου.

Οι φίλοι του Τριφυλλιού γνωρίζουν ήδη πολύ καλά τι μπορεί να προσφέρει ο βιρτουόζος Μαροκινός, καθώς έχει προηγηθεί το επιτυχημένο πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό τη σεζόν 2024-25, όταν είχε αγωνιστεί ως δανεικός από τη Μαρσέιγ.

Στη συνέχεια, ο Ουναΐ επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα και η Τζιρόνα δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη, αποκτώντας τον.

Στην Ισπανία, ο διεθνής άσος πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, με αποτέλεσμα το φετινό καλοκαίρι να προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων.

Είναι χαρακτηριστικό πως, αγωνιζόμενος σε ένα από τα δυσκολότερα πρωταθλήματα του κόσμου και το δεύτερο πιο ανταγωνιστικό πίσω από την Premier League, ο Ουναΐ είχε τον 11ο καλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας στο SofaScore, με 7,24.

Η λίστα των επιδόσεων του Ουναΐ

Ενδεικτικά, μπροστά του βρίσκονταν ποδοσφαιριστές όπως οι Γιαμάλ, Εμπαπέ, Πέδρι, Βινίσιους, Ντιτούρο, Γιοάν Γκαρσία, Βαλβέρδε, Εζαλζουλί και Χάουσεν, με τη δεκάδα να συμπληρώνεται από τον Μπέλιγχαμ.

Κανένας από τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές δεν είχε βαθμολογία μεγαλύτερη του 7,93, που ήταν η επίδοση του Γιαμάλ, ενώ μόλις ένας εξ αυτών ξεπέρασε το 7,56.

Τους... ζάλισε στην ντρίμπλα

Εξίσου εντυπωσιακά είναι και τα στοιχεία που αφορούν τις ντρίμπλες του Μαροκινού άσου στη La Liga την περασμένη σεζόν.

Ο Ουναΐ είχε σχεδόν τρεις επιτυχημένες ντρίμπλες ανά αγώνα, επίδοση που τον έφερε στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας. Μοναδικός παίκτης που βρέθηκε πάνω από εκείνον ήταν το παιδί-θαύμα της Μπαρτσελόνα, Γιαμάλ, με το εξωφρενικό 4,8.

Η λίστα με τις ντρίπλες στην περσινή LaLiga

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού άφησε πίσω του σημαντικά ονόματα του ισπανικού πρωταθλήματος, όπως ο Εμπαπέ, ο Βινίσιους και ο Νίκο Γουίλιαμς, οι οποίοι δεν ξεπέρασαν το 2,7.

Παράλληλα, το ποσοστό επιτυχημένων ντριμπλών του Ουναΐ ανά αγώνα έφτασε στο 52%, ίδιο ακριβώς με εκείνο του Εμπαπέ και υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό του Βινίσιους.