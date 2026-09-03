· Αργεντινή

Αργεντινή: Με το «10» στην πλάτη ο Παζ

Μετά την απόφαση του Λιονέλ Μέσι να βάλει τέλος στην καριέρα του με την Εθνική Αργεντινής ο Νίκο Παζ καλείται να σηκώσει το βάρος της φανέλας με το νούμερο «10».

Αργεντινή: Με το «10» στην πλάτη ο Παζ
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Στην Αργεντινή ακόμα προσπαθούν να διαχειριστούν την ανακοίνωση της απόφασης του Λιονέλ Μέσι να αποσυρθεί από την Εθνική της χώρας.

Ο Μεσί με το νούμερο 10 στην πλάτη έγραψε… χρυσή ιστορία με τα χρώματα της χώρας του, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Μουντιάλ το 2022 στα γήπεδα του Κατάρ.

Και αν είχαν γίνει κάποιες σκέψεις για να ζητηθεί από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου να αποσυρθεί η φανέλα με το «10» αυτό δε μπορεί να γίνει και ο Νίκο Παζ είναι ο παίκτης που θα φορέσει τη συγκεκριμένη φανέλα, σηκώνοντας ένα… απίστευτο βάρος.

Σύμφωνα με το ESPN Argentina που προχώρησε στη συγκεκριμένη αποκάλυψη, αυτό θα γίνει μόνο αν ο Λιονέλ Σκαλόνι συνεχίσει να βρίσκεται στον πάγκο της Εθνικής Αργεντινής.

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