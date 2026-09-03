Superbet League 2: Επιστρέφει στην ΕΡΤ - Ανακοινώθηκαν οι πρώτες μεταδόσεις

Από τις συχνότητες της ΕΡΤ θα μεταδίδονται αγώνες της Superbet League 2.

Superbet League 2: Επιστρέφει στην ΕΡΤ - Ανακοινώθηκαν οι πρώτες μεταδόσεις
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Η Superbet League 2 επιστρέφει και επίσημα στην ΕΡΤ, με τη δημόσια τηλεόραση να αναλαμβάνει και τη φετινή σεζόν τη μετάδοση σημαντικών αναμετρήσεων του πρωταθλήματος.

Η πρώτη αγωνιστική θα διεξαχθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026, με την ΕΡΤ2 Σπορ να μεταδίδει ζωντανά τρεις αναμετρήσεις. Το τηλεοπτικό πρόγραμμα θα πλαισιωθεί από ρεπορτάζ, αλλά και αποκλειστικές συνεντεύξεις.

Το φετινό πρωτάθλημα διεξάγεται με τη συμμετοχή 16 ομάδων σε έναν ενιαίο όμιλο, ενώ οι δύο πρώτες της βαθμολογίας θα εξασφαλίσουν την άνοδο στη Super League 1.

Το ενδιαφέρον αναμένεται αυξημένο από την πρώτη κιόλας αγωνιστική, καθώς στη διοργάνωση συμμετέχουν παραδοσιακές ομάδες, αλλά και σύλλογοι που έχουν θέσει υψηλούς στόχους ενόψει της νέας σεζόν.

Συνοπτικά, οι μεταδόσεις της ΕΡΤ στην πρεμιέρα της Superbet League 2:

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026

16:00 ΑΕΛ - Αναγέννηση Καρδίτσας ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026

16:00 Μαρκό - Πανσερραϊκός ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026

16:00 ΠΑΟΚ Β’ - Ολυμπιακός Β’ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

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