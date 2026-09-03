· Φενέρμπαχτσε

UEFA: Κίνδυνος στην Φενέρμπαχτσε με Γκεντουζί και Γκρίνγουντ πριν την πρεμιέρα του Champions League

Πειθαρχική έρευνα από την ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τους δύο παίκτες μετά τα όσα έγιναν στο φινάλε του αγώνα με τη Λιόν.

UEFA: Κίνδυνος στην Φενέρμπαχτσε με Γκεντουζί και Γκρίνγουντ πριν την πρεμιέρα του Champions League
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία νέα εξέλιξη έρχεται να προκαλέσει προβληματισμό στη Φενέρμπαχτσε, λίγες ημέρες πριν από την ευρωπαϊκή της αναμέτρηση με τη Ρόμα. Η UEFA ξεκίνησε πειθαρχική διαδικασία για τους Ματέο Γκεντουζί και Μέισον Γκρίνγουντ, με αφορμή τη συμπεριφορά τους μετά το τέλος του αγώνα με τη Λιόν.

Η πρόκριση της τουρκικής ομάδας δεν ήρθε χωρίς ένταση. Με το τελευταίο σφύριγμα, η κατάσταση στον αγωνιστικό χώρο έγινε ιδιαίτερα τεταμένη, με τους δύο ποδοσφαιριστές να φέρονται να έχουν προκαλέσει τους φίλους της Λιόν μέσω χειρονομιών. Παράλληλα, οι Γκεντουζί και Γκρίνγουντ ενεπλάκησαν σε επεισόδια με ποδοσφαιριστές της γαλλικής ομάδας.

Τα συγκεκριμένα περιστατικά δεν πέρασαν απαρατήρητα από την UEFA, η οποία αποφάσισε να εξετάσει πειθαρχικά την υπόθεση. Έτσι, οι δύο παίκτες κινδυνεύουν πλέον με τιμωρία, σε μία χρονική στιγμή που η Φενέρμπαχτσε έχει μπροστά της την αναμέτρηση με τη Ρόμα.

Ο τουρκικός σύλλογος, από την πλευρά του, επιβεβαίωσε την έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας από την UEFA και έκανε γνωστό πως θα κινηθεί προκειμένου να υπερασπιστεί τους δύο ποδοσφαιριστές.

«Για την προστασία των δικαιωμάτων των παικτών μας και του συλλόγου, θα υποβάλουμε τις απαραίτητες απολογίες στα αρμόδια όργανα της UEFA. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Πλέον, μένει να φανεί αν η διαδικασία θα οδηγήσει σε τιμωρία των Γκεντουζί και Γκρίνγουντ. Σε μία τέτοια περίπτωση, ο Πάουλο Φονσέκα θα έχει έναν επιπλέον λόγο προβληματισμού, καθώς η ευρωπαϊκή πρεμιέρα της Φενέρμπαχτσε απέναντι στους «τζιαλορόσι» βρίσκεται προ των πυλών.

COMMENTS
LATEST NEWS
13:42 EUROLEAGUE

Γκραντ: «Η Αθήνα είναι το δεύτερό μου σπίτι, ο Ομπράντοβιτς φροντίζει όλοι να είναι συγκεντρωμένοι»

13:37 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η απόλυτη αναγνώριση στο πρόσωπο του Μέσι (vids)

13:30 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Γκουστάβο Πουέρτα: Ένα «πίτμπουλ» για τη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού

13:16 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πήρε Πέρεθ για αντι-Ουναΐ η Τζιρόνα

12:51 CHAMPIONS LEAGUE

UEFA: Κίνδυνος στην Φενέρμπαχτσε με Γκεντουζί και Γκρίνγουντ πριν την πρεμιέρα του Champions League

12:26 EUROPA LEAGUE

Ολυμπιακός: Αυτή είναι η ευρωπαϊκή λίστα - Ποιους άφησε εκτός ο Μεντιλίμπαρ

12:20 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στο ΟΑΚΑ απόψε ο Ουναΐ

12:08 SUPER LEAGUE

Ζοάο Μάριο: «Να γίνουμε ξανά πρωταθλητές» (vid)

11:57 SUPER LEAGUE 2

Superbet League 2: Επιστρέφει στην ΕΡΤ - Ανακοινώθηκαν οι πρώτες μεταδόσεις

11:44 BET ON

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 91 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Αύγουστο

11:30 ΣΠΟΡ

Άννα Ντουντουνάκη: Έχω πτυχίο Νομικής, μεταπτυχιακό, διδακτορικό και με το άνευ μπήκα στην ΑΣΣΟΕ

11:26 MUNDIAL

Αργεντινή: Με το «10» στην πλάτη ο Παζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας