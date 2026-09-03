Ζοάο Μάριο: «Να γίνουμε ξανά πρωταθλητές» (vid)
Ο Ζοάο Μάριο επέστρεψε στην ΑΕΚ και με στις πρώτες του δηλώσεις τόνισε ότι θέλει να ζήσει ότι και στην πρώτη του θητεία με τους «κιτρινόμαυρους».
Ο Ζοάο Μάριο φόρεσε και πάλι τη φανέλα της ΑΕΚ και δεν έκρυψε την αισιοδοξία του για την νέα σεζόν.
Ο Πορτογάλος άσος, λίγο μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, μίλησε στο AEK TV για τα συναισθήματα που του γεννά η επιστροφή του στην ΑΕΚ, για τους στόχους που θέτει ο ίδιος για το μέλλον με την... νέα του ομάδα.
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