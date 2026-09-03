Ζοάο Μάριο: «Να γίνουμε ξανά πρωταθλητές» (vid)

Ο Ζοάο Μάριο φόρεσε και πάλι τη φανέλα της ΑΕΚ και δεν έκρυψε την αισιοδοξία του για την νέα σεζόν.

Ο Πορτογάλος άσος, λίγο μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, μίλησε στο AEK TV για τα συναισθήματα που του γεννά η επιστροφή του στην ΑΕΚ, για τους στόχους που θέτει ο ίδιος για το μέλλον με την... νέα του ομάδα.