· Ολυμπιακός

«Ένα χρόνο στον Ολυμπιακό ο Πουέρτα και τρία στη Νότιγχαμ»

Δημοσίευμα από την Πορτογαλία βάζει… φωτιά στη μεταγραφή του Πουέρτα στους «ερυθρόλευκους».

«Ένα χρόνο στον Ολυμπιακό ο Πουέρτα και τρία στη Νότιγχαμ»
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Δημοσίευμα από την Πορτογαλία βάζει σε κια τελείως διαφορετική διάσταση τη μεταγραφή του Πουέρτα στον Ολυμπιακό.

Ο Κολομβιανός ρεπόρτερ που αποκάλυψε τη συμφωνία για τον Πουέρτα, με νέο tweet αποκαλύπτει πως ο παίκτης ναι μεν συμφώνησε με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την νέα σεζόν, αλλά τα επόμενα τρία χρόνια θα αγωνίζεται στην Νότιγχαμ Φόρεστ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Σιέρα:

«Ο Γκουστάβο Ππουέρτα ανακοινώνεται επίσημα ως νέος παίκτης του Ολυμπιακού. Ο Κολομβιανός υπέγραψε για έναν χρόνο με την ελληνική ομάδα και τρία απευθείας με την Νότιγχαμ Φόρεστ, συμφωνία που θα επικυρωθεί την επόμενη σεζόν. Το γκρουπ του Μαρινάκη πλήρωσε 20 εκατ. ευρώ».

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