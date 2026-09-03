· Παναθηναϊκός

Στο ΟΑΚΑ απόψε ο Ουναΐ

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε την Νίκη Βόλου για το Κύπελλο Ελλάδας με τον Μαροκινό άσο να παρακολουθεί από κοντά τις προσπάθειες της νέας του ομάδας.

Στο ΟΑΚΑ απόψε ο Ουναΐ
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Σε ρυθμούς Ουναΐ κινούνται άπαντες στον Παναθηναϊκό, μετά την τεράστια μεταγραφική κίνηση του «τριφυλλιού».

Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Μαροκινού άσου και άπαντες αδημονούν να τον δουν και πάλι σε δράση με τη φανέλα με το «τριφύλλι» στο στήθος και το «21» στην πλάτη.

Απόψε, όπως είναι απόλυτα φυσιολογικό ο Ουναΐ δε θα είναι στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ, αλλά θα βρίσκεται κανονικά στο γήπεδο των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων για να παρακολουθήσει από κοντά τις προσπάθειες της νέας του ομάδας.

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