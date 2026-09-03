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Ολυμπιακός: Αυτή είναι η ευρωπαϊκή λίστα - Ποιους άφησε εκτός ο Μεντιλίμπαρ

Την λίστα των παικτών που έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν στα ματς της League Phase του Europa League κατέθεσε ο Ολυμπιακός στην UEFA. 

Γιώργος Κυριακόπουλος

Ολυμπιακός: Αυτή είναι η ευρωπαϊκή λίστα - Ποιους άφησε εκτός ο Μεντιλίμπαρ
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Τις τελικές του αποφάσεις για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και τους ποδοσφαιριστές που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην League Phase του Europa League πήρε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό.

Ο Βάσκος τεχνικός έπρεπε να «κόψει» τέσσερις ξένους ποδοσφαιριστές από την ευρωπαϊκή λίστα, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν 24 μη γηγενείς ποδοσφαιριστές και οι Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, Ρεμί Καμπελά, Κλέιτον και ο τραυματίας Γιουσούφ Γιαζίτσι ήταν δεδομένα εκτός.

Έτσι, ο Ισπανός προπονητής έπρεπε να «κόψει» ακόμα τέσσερις ποδοσφαιριστές, ούτως ώστε να φτάσει την τελική 17άδα των ξένων, μια και οι Δημήτρης Στουρνάρας, Μανώλης Σάλιακας, Παναγιώτης Ρέτσος και Κώστας Φορτούνης ήταν σίγουρα εντός λίστας, ενώ συμπεριλήφθηκαν και οι Χρήστος Φίλης, Θεοφάνης Μπακούλας, Αλέξανδρος Τσομπανίδης και Θανάσης Κουτσογούλας, ως ποδοσφαιριστές που ανήκουν από τα τμήματα Υποδομής της ομάδας.

Για τον λόγο αυτό, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να αφήσει εκτός της ευρωπαϊκής λίστας τους Μπάλσα Πόποβιτς, Λορένζο Σιπιόνι, Ντάνι Γκαρθία, και Ζοέλ Ρόκα, ενώ αντίθετα, στην λίστα μετέχουν οι Γκουστάβο Πουέρτα και Λίον Μπέιλι που αποκτήθηκαν στο φινάλε του καλοκαιρινού «παραθύρου».

Συνοπτικά, η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού:

Τερματοφύλακες: Ορτέγκα, Στουρνάρας, Τσομπανίδης.

Αμυντικοί: Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Τικνιζάν, Κουτσογούλας, Πέντερσεν.

Μέσοι: Φρόιλερ, Έσε, Πουέρτα, Μαρτίνς, Μπέιλι, Φορτούνης, Σα, Φίλης, Μπακούλας, Τσικίνιο.

Επιθετικοί: Ελ Κααμπί, Ζότα Σίλβα, Γκονζάλες.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase

  • 1η αγωνιστική, Τετάρτη 16/9, 22:00: Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια
  • 2η αγωνιστική, Πέμπτη 15/10, 22:00: Μαρσέιγ - Ολυμπιακός
  • 3η αγωνιστική, Πέμπτη 22/10, 19:45: Ολυμπιακός - Σπάρτα Πράγας
  • 4η αγωνιστική, Πέμπτη 5/11, 22:00: Ρεν - Ολυμπιακός
  • 5η αγωνιστική, Πέμπτη 26/11, 19:45: Ολυμπιακός - Μίλαν
  • 6η αγωνιστική, Πέμπτη 10/12, 19:45: Τσέλιε - Ολυμπιακός
  • 7η αγωνιστική, Πέμπτη 21/1, 22:00: Ολυμπιακός - Χόφενχαϊμ
  • 8η αγωνιστική, Πέμπτη 28/1, 22:00: Τορένσε - Ολυμπιακός
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