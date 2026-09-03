Γκουστάβο Πουέρτα: Ένα «πίτμπουλ» για τη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι εδώ και μερικές ώρες ο Γκουστάβο Πουέρτα, με τους «ερυθρόλευκους» να βρίσκουν τη χρυσή τομή και να προχωρούν στην απόκτηση του Κολομβιανού χαφ, εκταμιεύοντας ένα ποσό κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ και τον ίδιο να αποτελεί πλέον επισήμως την πιο δαπανηρή μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο 23χρονος πραγματοποίησε τρομερές εμφανίσεις την περυσινή σεζόν με τη Ρασίνγκ Σανταντέρ στη Segunda Division, σε τέτοιο βαθμό που του δόθηκε η φανέλα του βασικού μέσου στην εθνική ομάδα της Κολομβίας στο πρόσφατο Μουντιάλ, εκεί που εντυπωσίασε τους πάντες με τις ικανότητές του, ξεδιπλώνοντας το ταλέντο του στη μεγαλύτερη σκηνή του παγκοσμίου football.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετά από μήνες διαπραγματεύσεων με ομάδα και παίκτη έκαναν την υπέρβαση, φέρνοντας στον Πειραιά τον Πουέρτα με σκοπό να αλλάξει… επίπεδα τον άξονα των «Πειραιωτών».

Τι όμως διέκριναν οι ιθύνοντες του συλλόγου και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο παιχνίδι του Λατινοαμερικάνου αρτίστα, δαπανώντας ένα τέτοιο ποσό;

Ο Πουέρτα δεν είναι απλώς ένας μέσος που καταστρέφει το παιχνίδι του αντιπάλου, αλλά ένας σύγχρονος box-to-box «μετρονόμος» που αναλαμβάνει να «φτιάξει» το παιχνίδι, με την πρώτη πάσα να περνάει αποκλειστικά από τα δικά του πόδια, ορίζοντας έτσι τον ρυθμό του αγώνα.

Βάσει στοιχείων του «dataMB», στις κατηγορίες δημιουργίας και μεταβιβάσεων, ο Κολομβιανός βρίσκεται στην απόλυτη κορυφή σε σύγκριση με τους υπόλοιπους μέσους του πρωταθλήματος τόσο της La Liga 2, όσο και της Super League.

Συγκεκριμένα ο Πουέρτα διακρίνεται στις εξής κατηγορίες:

1ος σε πάσες προς τα εμπρός (Forward passes & Forward passes completed)

1ος σε ποσοστό εύστοχων πασών προς τα εμπρός (Forward pass completion %)

1ος σε pre-assists, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του να ξεκλειδώνει τις αντίπαλες άμυνες

2ος σε εύστοχες πάσες στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου (Accurate passes to final third)

3ος σε συνολικές πάσες, κοντινές πάσες αλλά και μεταβιβάσεις στο επιθετικό τρίτο

Ποιότητα, ισορροπία, αμυντική ένταση και... κουβάλημα

Πέρα από την ικανότητά του στην οργάνωση, ο Πουέρτα συνδυάζει τα αθλητικά του προσόντα με την τακτική προσήλωση. Η παρουσία του στη μεσαία γραμμή προσφέρει μια ισορροπημένη αμυντική συμπεριφορά, καθώς εμπλέκεται ενεργά τόσο σε αμυντικές μονομαχίες εδάφους όσο και στον αέρα.

Παράλληλα, οι δείκτες του στο progressive passing (προωθητικές πάσες) και στα προωθητικά «κουβαλήματα» (progressive carries) αποδεικνύουν πως πρόκειται για έναν χαφ που λατρεύει να μεταφέρει τη μπάλα από το ένα μισό στο άλλο με σχετική ταχύτητα, κάτι που ο Βάσκος τεχνικός επιθυμεί διακαώς από τα χαφ του.

Η ηγετική του παρουσία στο κέντρο αποτυπώθηκε ανάγλυφα και στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου φόρεσε φανέλα βασικού και στα πέντε παιχνίδια της Εθνικής Κολομβίας. Ο «gordito» όπως είναι το παρατσούκλι του πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, καταγράφοντας το εντυπωσιακό 92% στις επιτυχημένες πάσες, ενώ πρόσφερε ουσία στη δημιουργία με μία ασίστ, δύο μεγάλες ευκαιρίες και 1.2 key passes ανά αγώνα.

https://www.instagram.com/p/DaW1HUZuhdQ/

Με την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα, ο Ολυμπιακός δεν πραγματοποίησε απλώς την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά «χτίζει» μια μεσαία γραμμή με δυναμική που δηλώνει πανέτοιμη για την διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

Με τους Πουέρτα, Έσε, Σιπιόνι, Φρόιλερ και Γκαρθία, ο πολυδιάστατος άξονας του Ολυμπιακού συνδυάζει ποιότητα, τρεξίματα και διαφορετικά αγωνιστικά χαρακτηριστικά, ικανά να... αντέξουν σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Με την κατάλληλη διαχείριση από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, οι «ερυθρόλευκοι» δείχνουν ικανοί να διεκδικήσουν μέχρι τέλους την επίτευξη των ήδη υψηλών στόχων, ενώ η μεταγραφή του Πουέρτα στέλνει μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, καθιστώντας σαφές πως ο Ολυμπιακός δεν... αστειεύεται.