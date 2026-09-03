Υποψήφιος για παίκτης του μήνα στην Premier League ο Κωνσταντής Τζολάκης

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έχει ξεκινήσει την καριέρα του στη Χαλ Σίτι ο Κωνσταντής Τζολάκης.

Ο Έλληνας πορτιέρο έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του στα δύο πρώτα παιχνίδια της ομάδας του στην Premier League, με τις «τίγρεις» να έχουν κάνει το απόλυτο (2/2) κόντρα σε Γιουνάιτεντ και Κόβεντρι στις δύο πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

Ο 23χρονος πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού έχει τραβήξει πάνω του τα βλέμματα με τις εμφανίσεις του, με την διοργανώτρια αρχή να τον τοποθετεί στη λίστα με τους υποψήφιους παίκτες του μήνα για τον Αύγουστο.

Μεταξύ άλλων στη λίστα βρίσκονται και οι Καλαφιόρι (Άρσεναλ), Τσερκί (Μάντσεστερ Σίτι), Μπρούνο Φερνάντες (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Ζοάο Πέδρο (Τσέλσι), Μαμαντού Σανγκαρέ (Μπρέντφορντ) και Γιοάν Γουίσα (Νιούκαστλ), με τον Τζολάκη να συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες για να αποσπάσει το βραβείο.