Παναθηναϊκός: Ενίσχυση με Ντέλιτς για τα «φίνα κορίτσια»

Η 26χρονη Σέρβα αγωνίζεται στη θέση της κεντρικής και πλέον αποτελεί την πέμπτη ξένη αθλήτρια που θα βρίσκεται στο φετινό ρόστερ του «Τριφυλλιού». Η ανακοίνωση της συνεργασίας των δύο πλευρών έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης (03/09).

Η Ντέλιτς είχε ανακοινωθεί πριν από περίπου έναν μήνα από την ΑΕΚ, ωστόσο η μεταγραφή της δεν προχώρησε, καθώς μετά την απόκτηση της Εμμανουηλίδου έμεινε ελεύθερη. Ο Παναθηναϊκός κινήθηκε άμεσα και έφτασε σε συμφωνία μαζί της, προκειμένου να ενισχύσει τη συγκεκριμένη θέση, ειδικά από τη στιγμή που η Τοντάι αντιμετωπίζει ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τη Γέλενα Ντέλιτς για το τμήμα βόλεϊ γυναικών.

Η Σέρβα κεντρική (Ημ. Γέννησης 17/7/2000) έχει ύψος 1.93μ. και ξεκίνησε την πορεία της από τον Ερυθρό Αστέρα με τον οποίο τη σεζόν 2021-22 κατέκτησε το εγχώριο νταμπλ. Στη συνέχεια ακολούθησε η διετής παρουσία της στη Γερμανία με τη φανέλα της VfB Suhl LOTTO Thuringen.

Το καλοκαίρι του 2024 μετακινήθηκε στη Ναντ με την οποία κατέκτησε το Σούπερ Καπ και έφτασε μέχρι τους τελικούς του πρωταθλήματος. Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα της CS Volei Alba-Blaj, κατακτώντας το Κύπελλο Ρουμανίας και φτάνοντας ως τους τελικούς του Πρωταθλήματος. Είναι διεθνής με την Εθνική Σερβίας και πήρε μέρος στους πρόσφατους Μεσογειακούς αγώνες κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Γέλενα Ντέλιτς σημείωσε τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενη και ενθουσιασμένη που έρχομαι στον Παναθηναϊκό. Είναι μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα και είναι τιμή μου να αγωνίζομαι σε έναν τόσο μεγάλο Σύλλογο. Είμαι επίσης πολύ ενθουσιασμένη που θα βρίσκομαι στην Αθήνα, μια υπέροχη πόλη με σπουδαίους ανθρώπους και πλούσια ιστορία. Οι στόχοι μου για φέτος είναι να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και να εξελιχθώ και να βελτιωθώ ως παίκτρια και ως άνθρωπος».