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Ουίλιαμς στο Onsports: «Έμπνευση μου ο ΛεΜπρον Τζέιμς, στα 35 είμαι στο… prime μου»

Ο Ντέρικ Ουίλιαμς μίλησε στο Onsports για την επιστροφή του στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ και δίνει τη δική του απάντηση σε όσους τον αμφισβητούν. 

Βαγγέλης Πάτας

Ουίλιαμς στο Onsports: «Έμπνευση μου ο ΛεΜπρον Τζέιμς, στα 35 είμαι στο… prime μου»
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Ο Αμερικανός ψηλός, μετά την παρουσία του στον Παναθηναϊκό τη σεζόν 2022/23, θα αγωνιστεί και πάλι στην Ελλάδα, αυτή τη φορά για λογαριασμό της «Ένωσης».

Ο Ουίλιαμς θα κληθεί να δώσει λύσεις με την εμπειρία του σε μια σεζόν που αναμένεται να είναι ιδιαίτερα απαιτητική για την ΑΕΚ, τόσο στο GBL, όσο και στο BCL.

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Το Onsports.gr μίλησε με το Νο2 του NBA draft το 2011 στο πλαίσιο της Media Day των «κιτρινόμαυρων» στη SUNEL Arena.

Ουίλιαμς αναφέρθηκε στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του, την επιστροφή στην Ελλάδα, ενώ έστειλε και το δικό του μήνυμα σε όσους τον αμφισβητούν.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο όσα είπε ο Ντέρικ Ουίλιαμς στο Onsports.gr

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