Γκραντ: «Η Αθήνα είναι το δεύτερο σπίτι μου, ο Ομπράντοβιτς φροντίζει όλοι να είναι συγκεντρωμένοι»

Την προετοιμασία του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς ο Παναθηναϊκός AKTOR, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να περιμένει τις επόμενες ημέρες να ενσωματωθούν και οι διεθνείς στις προπονήσεις του «τριφυλλιού».

Ο Τζέριαν Γκραντ μίλησε στην κάμερα της «πράσινης» ΚΑΕ για τη νέα σεζόν που πλησιάζει, τις πρώτες του εντυπώσεις του από τις πρώτες προπονήσεις του «Ζοτς», ενώ αναφέρθηκε και στον φίλο του, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Αναλυτικά όσα είπε ο γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR:

Για τις καλοκαιρινές του διακοπές: “Ήταν ωραία. Κατάφερα να ξεκουραστώ λίγο, να περάσω χρόνο με την οικογένειά μου και να προετοιμαστώ για να επιστρέψω στη δουλειά”.

Για τον τομέα που έδωσε μεγαλύτερη έμφαση: “Στο να φροντίζω το σώμα μου. Να τρώω σωστά, να κάνω βάρη, να παραμένω στο γήπεδο”.

Αν η Αθήνα είναι το δεύτερό του σπίτι: “Ναι, σίγουρα. Ήμασταν όλοι έτοιμοι να επιστρέψουμε. Αγαπώ το να βρίσκομαι εδώ”.

Για το πώς νιώθει μετά τις πρώτες ημέρες προετοιμασίας: “Νιώθω καλά. Υπάρχει μία νέα ενέργεια. Έχουμε κάποια νέα παιδιά, έναν νέο προπονητή και όλοι είναι ενθουσιασμένοι”.

Για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς: “Παρεμβαίνει στα πάντα, φροντίζοντας ώστε όλοι να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι σε κάθε μικρή λεπτομέρεια”.

Για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: “Ναι, σίγουρα. Ανυπομονώ να επιστρέψει κι αυτός εδώ”.