Τζόλης: «Στόχος μου ήταν η πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ, απίστευτο συναίσθημα να υπογράφω στην Άρσεναλ»

Ονειρικό μπορεί να χαρακτηριστεί το ξεκίνημα του Χρήστου Τζόλη με τη φανέλα της Άρσεναλ. Ο Έλληνας άσος έχει... τρελάνει τους φιλάθλους των Πρωταθλητών Αγγλίας με τις εμφανίσεις του, έχοντας ήδη πάρει... σπίτι τη φανέλα του βασικού εξτρέμ.

Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός, λίγες ημέρες πριν από το ντέρμπι με την Τσέλσι, παραχώρησε δηλώσεις στο επίσημο κανάλι της Άρσεναλ στο Reddit, απαντώντας σε ερωτήματα που του είχαν θέσει φίλαθλοι των «κανονιέρηδων»

Μεταξύ άλλων, ο Τζόλης αναφέρθηκε στα πρώτα του βήματα στην Ελλάδα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, ενώ παράλληλα αποκάλυψε πράγματα όπως η καθημερινότητά με τη νέα του ομάδα, οι σχέσεις στα αποδυτήρια και η προσεκτική διατροφή του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χρήστος Τζόλης:

Για το επίπεδο των προπονήσεων: «Όλοι προσπαθούμε να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Είμαστε μια ομάδα που θέλει να βελτιώνεται και ο στόχος είναι να κερδίζουμε κάθε φορά, οπότε οι απαιτήσεις στις προπονήσεις είναι υψηλές».

Για τη διατροφή του: «Στην πραγματικότητα, προσέχουμε πολύ τη διατροφή μας. Το συνηθισμένο μου πρωινό, θα έλεγα, είναι ομελέτα με αβοκάντο, πάνω-κάτω, ή μερικές φορές χυλός βρώμης, γιατί θέλω να αλλάζω το πρωινό μου. Όσον αφορά τα cheat meals, ίσως μετά από ένα παιχνίδι μπορώ να φάω κάτι πιο ελεύθερο. Μου αρέσουν κάποια γλυκά μετά το παιχνίδι. Μπορεί να φάω ένα μπράουνι ή κάτι τέτοιο. Αλλά τίποτα υπερβολικό. Είναι σημαντικό να τρως υγιεινά».

Για το πότε κατάλαβε ότι μπορούσε να φτάσει στην πρώτη ομάδα: «Είναι μια ωραία ερώτηση. Νομίζω ότι περίπου στα 12 ή 13 μου χρόνια κατάλαβα ότι ήμουν αρκετά καλός για την ηλικία μου. Σκόραρα πολλά γκολ στην Ελλάδα. Προφανώς, τότε ο στόχος μου ήταν να αγωνιστώ στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ. Αυτό συνέβη σε μικρή ηλικία, στα 18 μου, όταν έκανα το ντεμπούτο μου. Οπότε, πάνω-κάτω στα 13 ή 14 μου, ήξερα ότι μπορούσα να γίνω ποδοσφαιριστής επιπέδου πρώτης ομάδας».

Για τη μεταγραφή του στους πρωταθλητές Αγγλίας: «Είναι πραγματικά απίστευτο συναίσθημα να υπογράφω με την Άρσεναλ, ειδικά αφού η ομάδα κατέκτησε το πρωτάθλημα της Premier League την περασμένη σεζόν. Αμέσως ένιωσα σαν στο σπίτι μου. Βλέπω ότι εδώ υπάρχει πολύ καλή ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια».

Για το πώς αντιμετωπίζει τις δύσκολες ήττες: «Πιστεύω ότι οι ήττες είναι μέρος του ποδοσφαίρου και ξέρουμε ότι συμβαίνουν συχνά. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να μαθαίνουμε από τα λάθη μας και να γνωρίζουμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα την επόμενη φορά. Γι’ αυτό πιστεύω ότι μερικές φορές είναι καλό μάθημα να κατανοούμε την ήττα.

Φυσικά, δεν μου αρέσει να χάνω, όπως είναι προφανές, και σε κανέναν εδώ δεν αρέσει να χάνει, αλλά μερικές φορές οι ήττες μπορούν να κάνουν την ομάδα να συσπειρωθεί καλύτερα και να βελτιώσει μικρές λεπτομέρειες. Δεν χρειάζεται να το διαπιστώσεις μόνος σου. Μετά από μια ήττα, κάνε ένα βήμα πίσω και ετοιμάσου για τον επόμενο αγώνα».

Για τη βοήθεια που υπάρχει μεταξύ των παικτών: «Στην πραγματικότητα, όλοι προσπαθούμε να βοηθάμε ο ένας τον άλλον στις προπονήσεις, στο γήπεδο, αλλά και κατά τη διάρκεια των αγώνων. Είμαστε μια ομάδα που θέλει να βελτιώνεται και ο στόχος είναι να κερδίζουμε κάθε φορά, οπότε τα πρότυπα είναι υψηλά και στις προπονήσεις. Μπορώ να πω ότι οι πιο έμπειροι παίκτες, όπως ο Μικέλ Μερίνο, ο Γκαμπριέλ Μαγκαλάες, ο Ντέκλαν Ράις, μιλάνε πολύ. Ακούω πολλά από αυτούς, όπως και από τον Μάιλς. Νομίζω ότι είναι καλό να έχεις τέτοιους παίκτες δίπλα σου και να μαθαίνεις από αυτούς».

Για τη «μάχη» αριστεροπόδαρων και δεξιοπόδαρων: «Ποιος κερδίζει; Καλή ερώτηση. Έχουμε πολλούς αριστερόποδους και στην ομάδα μας. Πιστεύω ότι θα κερδίσουν οι δεξιόποδοι, γιατί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα και το αριστερό μας πόδι. Έχουμε λοιπόν το πλεονέκτημα να χρησιμοποιούμε και τα δύο πόδια. Γι’ αυτό θα πω ότι θα κερδίσουν οι δεξιόποδοι».

Για την πιο απρόσμενη φιλία που συνάντησε στα αποδυτήρια: «Ο Κάι (Χάβερτζ) και ο Βίκτορ (Γιόκερες). Είναι πολύ δεμένοι, κάτι που χαίρομαι που βλέπω, καθώς παίζουν στην ίδια θέση. Δεν περίμενα να είναι τόσο δεμένοι όταν υπέγραψα εδώ».

Για το ποιον συμπαίκτη του θα επέλεγε για να επιβιώσει σε ένα απομονωμένο νησί: «Είναι δύσκολο να πω, γιατί είμαι εδώ μόνο έναν μήνα και δεν γνωρίζω ακόμα τις ικανότητες κάθε παίκτη. Αλλά θα διάλεγα κάποιον δημιουργικό. Ίσως θα διάλεγα τον Μάρτιν Όντεγκαρντ. Πιστεύω ότι διαθέτει την υπομονή και τις δεξιότητες επιβίωσης».