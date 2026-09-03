Η ανάρτηση του Χακίμι για τη μεταγραφή του Ουναΐ στον Παναθηναϊκό (pic)
Με ανάρτηση στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο αρχηγός της εθνικής Μαρόκου και Πρωταθλητής Ευρώπης με την Παρί Σεν Ζερμέν, Ασχράφ Χακίμι αποθέωσε τη μεταγραφή του Αζεντίν Ουναΐ στον Παναθηναϊκό.
Αίσθηση έχει προκαλέσει η επιστροφή του Αζεντίν Ουναΐ στον Παναθηναϊκό, με τους «πράσινους» να κάνουν την υπέρβαση και να ολοκληρώνουν εγκαίρως την επιστροφή του Μαροκινού αρτίστα στην ομάδα.
Μέσω ανάρτησης στα social media, ο συμπαίκτης του Ουναΐ στην εθνική Μαρόκου, Ασχράφ Χακίμι έκανε repost την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού και ευχήθηκε τα καλύτερα στον 26χρονο κεντρικό μέσο.
Δείτε την ανάρτηση του Χακίμι:
COMMENTS